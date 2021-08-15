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Представитель талибов заявил, что их попросили войти в Кабул
Представитель талибов заявил, что их попросили войти в Кабул - РИА Новости, 15.08.2021
Представитель талибов заявил, что их попросили войти в Кабул
Силы движения "Талибан"* получили просьбу войти Кабул, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:56
2021-08-15T18:56
2021-08-15T18:56
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы движения "Талибан"* получили просьбу войти Кабул, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News.Он также заверил, что ситуация с безопасностью будет под контролем.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831582.html
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кабул (город), талибан, афганистан, россия
Представитель талибов заявил, что их попросили войти в Кабул
Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что получили просьбу войти В Кабул