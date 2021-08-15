https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html

Кабул сдан. Что происходит сейчас в Афганистане

Кабул сдан. Что происходит сейчас в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

Кабул сдан. Что происходит сейчас в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, ранее глава государства согласился сложить полномочия. Это было требование "Талибана"*. Там отказались принять... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T19:16

2021-08-15T19:16

2021-08-15T22:29

обострение ситуации в афганистане

в мире

справки

талибан

узбекистан

аль-каида

кабульский университет

парван

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, ранее глава государства согласился сложить полномочия. Это было требование "Талибана"*. Там отказались принять власть у лидера, которого считают ставленником США. После отъезда Гани талибы объявили, что взяли под контроль столицу. Что произошло в Кабуле — в материале РИА Новости.Мирная сдача после боевВ воскресенье правительство Афганистана признало фактическую капитуляцию перед талибами. Министр внутренних дел Исламской Республики Абдул-Саттар Мирзаквал объявил, что сдача Кабула и передача власти в столице пройдут мирно. Это заявление прозвучало после того, как боевики "Талибана"* провели несколько атак на город.Талибы взяли здания Кабульского университета, в столице были замечены флаги движения. Командование "Талибана"* отдало приказ не применять насилия и разрешить покинуть город всем, кто этого хочет. Но лидеры группировки распорядились остановить продвижение отрядов и ждать директив, так как идут переговоры.Вместе с этим боевики выпустили из тюрьмы Пули-Чархи, крупнейшей в стране и расположенной под Кабулом, сотни заключенных. Среди отбывавших наказания были соратники талибов, а также члены террористической организации "Аль-Каида"*. Освобожденные преступники направились в столицу.Тогда же телеканал Al Arabiya сообщил, что президент страны Ашраф Гани уйдет в отставку в ближайшие часы. По информации источников, талибы уже прибыли в резиденцию главы государства, чтобы обсудить вопросы передачи полномочий. Правда, сам Гани не подтверждал публично эти сведения. В аэропорту были замечены ожидавшие вылета чиновники его администрации.Вскоре появились известия, что Гани оставил Афганистан, а главой временного правительства стал бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали, гражданин США, находящийся в преклонных годах. Затем источники в правительстве опровергли сообщения о новой должности Джалали. Чехарда с заявлениями и опровержениями была и в том, кто же подберет власть после отъезда главы государства. Затем стало известно, что страной будет править временно некий орган, в который должны были войти глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай. Но после этого источник Reuters в "Талибане"* сообщил, что движение ждет полной передачи власти без участия переходного правительства. Зато Гани успел посовещаться со спецпредставителем Соединенных Штатов по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом. На встрече присутствовали и представители НАТО, содержание разговора не приводилось.Из столицы сообщали, что в посольстве США уничтожают документы и государственную символику, чтобы они не попали в руки экстремистов. В Кабул для эвакуации дипломатов прибыли американские военные.Одновременно пограничники Узбекистана задержали несколько десятков афганских военнослужащих, которые бежали от талибов. Видимо, бойцы правительственных сил отступали, оказывая сопротивление, так как среди них было трое раненых.Накануне "Талибан"* взял под контроль Мазари-Шариф — столицу прилегающей к Узбекистану провинции Балх. В социальных сетях опубликовали колонны автомобилей, которые, как сообщалось, двигались к границе. В машинах были охранники маршала Дустума, местные чиновники и окружение возглавлявшего антиталибское сопротивление Атты Мохаммада Нура.Последний в своем микроблоге Twitter оставил сообщение: "Дорогие соотечественники! Несмотря на наше стойкое сопротивление, к сожалению, снаряжение правительства и сил безопасности было передано "Талибану"* в результате большого, организованного и малодушного заговора. Они пытались заманить в ловушку маршала Дустума и меня, но у них не получилось", — написал он, присовокупив, что находится вместе с маршалом в безопасном месте.Попытки удержать властьДругие провинции боевики брали с такой же легкостью. Пятый по величине город Афганистана — Джелалабад, столица региона Нангархар, отошел талибам по результатам переговоров со старейшинами. Глава провинции Зиауль-хак Амархель лично пошел на встречу с представителями "Талибана"*.Талибы не забыли и о том, чтобы захватить стратегический пункт — пограничный переход Торкхам на границе с Пакистаном. Ранее движение взяло под контроль сухопутные порты на рубежах с Узбекистаном, Туркменией и Ираном.Кроме того, к воскресенью "Талибан"*, по его информации, вошел в Нили — центр провинции Дайкунди. Таком образом, под контролем правительства к 15 августа остались, кроме столицы, только Парван, Панджшер и Бамиан.Недели за две до падения Кабула власти пытались как-то организовать сопротивление талибам. В Кабуле, Герате, Каписе, Баглане, Нуристане и Сари-Пуле на улицы вывели горожан, которые выкрикивали "Аллах акбар!" в поддержку правительственных сил.В столице в нем участвовал первый вице-президент Амрулла Салех. В воскресенье он написал в социальных сетях: "Я никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах не склонюсь перед террористами "Талибана"* <...>. Я никогда не буду находиться под одной крышей с талибами. Никогда!" Правда, высказывался он из "безопасного места", предположительно, Таджикистана.В "Талибане"* же тогда в ответ пообещали участникам акции проблемы, так как "Аллах акбар!" — это лозунг движения, а не "коллаборационистской власти".Перед падением столицы Гани попытался как-то улучшить состояние дел в военной сфере. Он в очередной раз сместил главнокомандующего и встретился с отставными офицерами армии, полиции и служб безопасности. Президент предложил ряд реформ — заменить принцип комплектования армии на частично призывной, увеличить финансирование отдельных частей и численность спецназа, поменять критерии отбора на службу в силовых структурах.СМИ отмечали, что среди приглашенных на встречу с главой государства преобладали офицеры, служившие просоветскому режиму, а также были лидеры моджахедов. Это стало косвенным признанием неправоты властей, которые в 2017-м вычистили из силовых структур офицеров старше 55 лет — то есть тех, кто успел послужить в Демократической Республике Афганистан и повоевать в 1980-1990-е с обеих сторон.Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин отмечает в комментарии РИА Новости, что судить о развитии событий можно будет по тому, кто станет главным бенефициаром режима талибов. "Мы наблюдаем грамотную пиар-кампанию "Талибана"*, члены движения выдают в свет, как по методичке, такое, что и не подумаешь, что это экстремистская организация. Они уже договорились до соблюдения прав женщин".Заявления движения укладываются в логику Госдепа, глава дипломатического ведомства США Энтони Блинкен объявил, что Афганистан станет страной-изгоем, если новые власти не будут соблюдать права человека. "Фактически он подтвердил, что талибы при определенных условиях Вашингтон устраивают. Лишь бы не рубили головы на площадях, а где-нибудь тайно. Видна рука технологов, да и сами лидеры "Талибана"* ведут себя подчеркнуто респектабельно", — добавляет он.Но для России и Средней Азии смена власти в Афганистане представляет вызов — талибы могут и не остановить свою экспансию на границах страны.Один из чиновников, оставшихся в Кабуле, возможное развитие событий охарактеризовал очень кратко: "Непонятно, что еще может случиться, остается надеяться на лучшее". "Ни я, ни другие не знаем, что делать, — добавил он. — Как уехать отсюда? Куда бежать? Другие уже уехали".Как заключил собеседник агентства, передача власти произошла мирным путем, но это не обещает мира и спокойствия в Афганистане.*Организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T19:16 true PT0M38S

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в мире, справки, талибан, узбекистан, аль-каида, кабульский университет, парван, залмай халилзад, россия