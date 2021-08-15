Эксперт назвал ситуацию в Афганистане оглушительным фиаско США
Военный эксперт Коротченко прокомментировал захват власти в Афганистане "Талибаном"*
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Захват власти в Афганистане движением "Талибан"* в столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США, которые за прошедшие десятилетия не смогли построить дееспособное правительство и афганскую национальную армию, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Наступила новая реальность. Новая власть в Афганистане - это движение "Талибан"*, запрещённое в России, как террористическое. Американцы вместе со своими партнерами по коалиции не смогли изменить ситуацию в стране, построить дееспособные правительство, армию и силы безопасности. Поэтому как только Вашингтон принял решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана, автоматически запустился процесс, который сегодня завершается на наших глазах. Это оглушительное военно-политическое фиаско США", - сказал Коротченко.
Президент США Джо Байден ранее официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября - 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. Эскалация ситуации проходит на фоне вывода из Афганистана войск США и НАТО. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
США направили в Афганистан 3 тысячи военных для ускорения эвакуации гражданских служащих посольства в Кабуле. Телеканал CNN в воскресенье со ссылкой на источники сообщил, что США вывезут всех сотрудников, включая наиболее высокопоставленных, из своего посольства в течение 72 часов.
* Запрещенные в России террористические организации