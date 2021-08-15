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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745827864.html
Эксперт назвал ситуацию в Афганистане оглушительным фиаско США
Эксперт назвал ситуацию в Афганистане оглушительным фиаско США - РИА Новости, 15.08.2021
Эксперт назвал ситуацию в Афганистане оглушительным фиаско США
Захват власти в Афганистане движением "Талибан"* в столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США, которые за прошедшие десятилетия... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:31
2021-08-15T17:31
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
игорь коротченко
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Захват власти в Афганистане движением "Талибан"* в столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США, которые за прошедшие десятилетия не смогли построить дееспособное правительство и афганскую национальную армию, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Наступила новая реальность. Новая власть в Афганистане - это движение "Талибан"*, запрещённое в России, как террористическое. Американцы вместе со своими партнерами по коалиции не смогли изменить ситуацию в стране, построить дееспособные правительство, армию и силы безопасности. Поэтому как только Вашингтон принял решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана, автоматически запустился процесс, который сегодня завершается на наших глазах. Это оглушительное военно-политическое фиаско США", - сказал Коротченко.Президент США Джо Байден ранее официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября - 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. Эскалация ситуации проходит на фоне вывода из Афганистана войск США и НАТО. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.США направили в Афганистан 3 тысячи военных для ускорения эвакуации гражданских служащих посольства в Кабуле. Телеканал CNN в воскресенье со ссылкой на источники сообщил, что США вывезут всех сотрудников, включая наиболее высокопоставленных, из своего посольства в течение 72 часов.* Запрещенные в России террористические организации
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в мире, сша, талибан, афганистан, игорь коротченко
17:31 15.08.2021
 
Эксперт назвал ситуацию в Афганистане оглушительным фиаско США

Военный эксперт Коротченко прокомментировал захват власти в Афганистане "Талибаном"*

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Захват власти в Афганистане движением "Талибан"* в столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США, которые за прошедшие десятилетия не смогли построить дееспособное правительство и афганскую национальную армию, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Наступила новая реальность. Новая власть в Афганистане - это движение "Талибан"*, запрещённое в России, как террористическое. Американцы вместе со своими партнерами по коалиции не смогли изменить ситуацию в стране, построить дееспособные правительство, армию и силы безопасности. Поэтому как только Вашингтон принял решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана, автоматически запустился процесс, который сегодня завершается на наших глазах. Это оглушительное военно-политическое фиаско США", - сказал Коротченко.
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В МИД ответили на вопрос о признании талибов властями Афганистана
Президент США Джо Байден ранее официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября - 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. Эскалация ситуации проходит на фоне вывода из Афганистана войск США и НАТО. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
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8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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США направили в Афганистан 3 тысячи военных для ускорения эвакуации гражданских служащих посольства в Кабуле. Телеканал CNN в воскресенье со ссылкой на источники сообщил, что США вывезут всех сотрудников, включая наиболее высокопоставленных, из своего посольства в течение 72 часов.
* Запрещенные в России террористические организации
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАТалибанАфганистанИгорь Коротченко
 
 
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