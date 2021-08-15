https://ria.ru/20210815/afganistan-1745826445.html

НАТО поддерживает работу аэропорта Кабула

НАТО поддерживает работу аэропорта Кабула - РИА Новости, 15.08.2021

НАТО поддерживает работу аэропорта Кабула

НАТО помогает поддерживать работу аэропорта Кабула, чтобы сохранить связь Афганистана с внешним миром, сообщил РИА Новости представитель альянса. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:13

2021-08-15T17:13

2021-08-15T17:15

в мире

сша

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

обострение ситуации в афганистане

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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. НАТО помогает поддерживать работу аэропорта Кабула, чтобы сохранить связь Афганистана с внешним миром, сообщил РИА Новости представитель альянса."НАТО постоянно оценивает развитие ситуации в Афганистане. Мы помогаем поддерживать работу аэропорта Кабула, чтобы сохранить связь Афганистана с миром", - сообщил собеседник агентства.Он пояснил, что НАТО "также поддерживает свое дипломатическое присутствие в Кабуле". "Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, и мы продолжим, по мере необходимости, вносить изменения", - указал представитель Североатлантического альянса.Он также подчеркнул, что НАТО "поддерживает усилия Афганистана по поиску политического решения конфликта, которое сейчас, как никогда, актуально".В минувшую пятницу по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, а также корректировать, при необходимости, численность персонала.Он также отметил, что альянс продолжает оценивать развитие ситуации на местах и находится в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Целью НАТО, по словам Столтенберга, является "наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности".Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. Эскалация ситуации проходит на фоне вывода из афганистана войск США и НАТО. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/diplomaty-1745824610.html

https://ria.ru/20210815/talib-1745825484.html

сша

афганистан

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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато