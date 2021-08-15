https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814237.html
В Кабуле продолжаются переговоры о передаче власти, сообщил источник
В Кабуле продолжаются переговоры о передаче власти, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021
В Кабуле продолжаются переговоры о передаче власти, сообщил источник
Афганские власти, движение Талибан"* и США ведут переговоры о мирной передаче власти, но никаких решений пока нет, сообщает источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:53
2021-08-15T14:53
2021-08-15T15:05
в мире
сша
афганистан
талибан
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Афганские власти, движение Талибан"* и США ведут переговоры о мирной передаче власти, но никаких решений пока нет, сообщает источник РИА Новости."Между афганским правительством, талибами и американцами ведутся серьезные переговоры о мирной передаче власти, но пока ничего не согласовано", - сообщил источник.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, афганистан, талибан
14:53 15.08.2021 (обновлено: 15:05 15.08.2021)
В Кабуле продолжаются переговоры о передаче власти, сообщил источник
Источник: афганские власти, талибы и США ведут переговоры о мирной передаче власти