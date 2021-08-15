https://ria.ru/20210815/afganistan-1745799946.html

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Джабаров

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Джабаров - РИА Новости, 15.08.2021

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Джабаров

Россия никак не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, это суверенное государство, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:39

2021-08-15T11:39

2021-08-15T12:45

в мире

афганистан

совет безопасности оон

владимир джабаров

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745668410_0:361:3000:2048_1920x0_80_0_0_525887e4147aa2428c80023fe7ce40e3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия никак не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, это суверенное государство, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Россия в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет и не может вмешиваться, это суверенное государство", - заявил он.Сенатор отметил, что ситуация в Афганистане должна быть экстренно обсуждена в ООН, судьба Кабула уже предрешена."К сожалению, прогноз сбывается, судьба Кабула предрешена. Судя потому, как армия Афганистана сдает свои позиции, лихорадочно отступает, бросает свою технику, она полностью деморализована", - сказал он.Сенатор отметил, что происходящее в Афганистане наглядно показывает всему миру, что США не помогают своим союзникам и бросают их на произвол судьбы в таких ситуациях."Весь мир сейчас может убедиться в этом", - подчеркнул Джабаров.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210813/protivostoyanie-1745658887.html

https://ria.ru/20210815/kabul-1745797445.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, совет безопасности оон, владимир джабаров