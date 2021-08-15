https://ria.ru/20210815/afganistan-1745799946.html
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Джабаров
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Джабаров - РИА Новости, 15.08.2021
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Джабаров
Россия никак не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, это суверенное государство, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:39
2021-08-15T11:39
2021-08-15T12:45
в мире
афганистан
совет безопасности оон
владимир джабаров
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия никак не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, это суверенное государство, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Россия в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет и не может вмешиваться, это суверенное государство", - заявил он.Сенатор отметил, что ситуация в Афганистане должна быть экстренно обсуждена в ООН, судьба Кабула уже предрешена."К сожалению, прогноз сбывается, судьба Кабула предрешена. Судя потому, как армия Афганистана сдает свои позиции, лихорадочно отступает, бросает свою технику, она полностью деморализована", - сказал он.Сенатор отметил, что происходящее в Афганистане наглядно показывает всему миру, что США не помогают своим союзникам и бросают их на произвол судьбы в таких ситуациях."Весь мир сейчас может убедиться в этом", - подчеркнул Джабаров.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210813/protivostoyanie-1745658887.html
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в мире, афганистан, совет безопасности оон, владимир джабаров
11:39 15.08.2021 (обновлено: 12:45 15.08.2021)
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Джабаров
Сенатор Джабаров: Россия не может и не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане