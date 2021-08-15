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Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном
Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном - РИА Новости, 15.08.2021
Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном
Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью, сообщил в воскресенье узбекистанский МИД. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T05:35
2021-08-15T06:26
в мире
узбекистан
афганистан
мид узбекистана
обострение ситуации в афганистане
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью, сообщил в воскресенье узбекистанский МИД.Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. По его словам, к этому привел заговор.По данным Ташкента, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение."В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", — добавили в министерстве.Отмечается, что сейчас идут переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, узбекистан, афганистан, мид узбекистана, обострение ситуации в афганистане, ташкент
05:35 15.08.2021 (обновлено: 06:26 15.08.2021)
 
Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном

Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана перешла границу с Узбекистаном

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью, сообщил в воскресенье узбекистанский МИД.
Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. По его словам, к этому привел заговор.

"Четырнадцатого августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомтсва.

По данным Ташкента, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.
"В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", — добавили в министерстве.
Отмечается, что сейчас идут переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреУзбекистанАфганистанМИД УзбекистанаОбострение ситуации в АфганистанеТашкент
 
 
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