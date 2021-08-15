https://ria.ru/20210815/afganistan-1745783026.html

Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном

Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном - РИА Новости, 15.08.2021

Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном

Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью, сообщил в воскресенье узбекистанский МИД. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T05:35

2021-08-15T05:35

2021-08-15T06:26

в мире

узбекистан

афганистан

мид узбекистана

обострение ситуации в афганистане

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744499911_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_a396688bc6f44a72a306a7b2e265f09a.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью, сообщил в воскресенье узбекистанский МИД.Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. По его словам, к этому привел заговор.По данным Ташкента, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение."В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", — добавили в министерстве.Отмечается, что сейчас идут переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745780554.html

узбекистан

афганистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, узбекистан, афганистан, мид узбекистана, обострение ситуации в афганистане, ташкент