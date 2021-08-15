https://ria.ru/20210815/afganistan-1745777264.html

Талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана, сообщило СМИ

Талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана, сообщило СМИ - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана, сообщило СМИ

Движение "Талибан"* контролирует 90 процентов Афганистана, передает иранский телеканал IRIB. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T00:01

2021-08-15T00:01

2021-08-15T00:34

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* контролирует 90 процентов Афганистана, передает иранский телеканал IRIB.""Талибан"* контролирует 90 процентов территории Афганистана… Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму, только Кабул и соседние провинции находятся под контролем правительства Афганистана", — отмечает телеканал.Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганского парламентария сообщило, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли административные центры провинций Лагман и Дайкунди.Таким образом, из крупных городов в Афганистане под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210814/bayden-1745775542.html

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T00:01 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане