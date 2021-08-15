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Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает работу аэропорта в Кабуле

Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает работу аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает работу аэропорта в Кабуле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T19:42

2021-08-15T19:42

2021-08-15T19:42

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

абдулла абдулла

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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации."НАТО помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для облегчения и координации эвакуации", - написал генсек в Twitter.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, абдулла абдулла