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Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает работу аэропорта в Кабуле
Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает работу аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает работу аэропорта в Кабуле
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:42
2021-08-15T19:42
2021-08-15T19:42
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
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талибан
афганистан
нато
абдулла абдулла
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации."НАТО помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для облегчения и координации эвакуации", - написал генсек в Twitter.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, абдулла абдулла
Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает работу аэропорта в Кабуле
Генсек НАТО Столтенберг: альянс помогает обеспечивать эвакуацию из аэропорта Кабула