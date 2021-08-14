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Землетрясение на Гаити могло привести к тысячам жертв, сообщили в США

Землетрясение на Гаити могло привести к тысячам жертв, сообщили в США - РИА Новости, 14.08.2021

Землетрясение на Гаити могло привести к тысячам жертв, сообщили в США

Геологическая служба США (USGS) прогнозирует, что число погибших в результате землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч человек, пострадавших —... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:13

2021-08-14T17:13

2021-08-14T19:08

в мире

гаити

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Геологическая служба США (USGS) прогнозирует, что число погибших в результате землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч человек, пострадавших — десятков тысяч.Анализ основан на данных о плотности населения, сейсмоустойчивости находящихся в зоне землетрясения зданий и изучении последствий аналогичных ударов стихии.Как сообщает телеканал CNN, появились данные о разрушениях и погибших, но их точное число не указывается.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.Изначально объявленную угрозу цунами затем сняли.

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2021

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-14T17:13 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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