17:13 14.08.2021 (обновлено: 19:08 14.08.2021)
Землетрясение на Гаити могло привести к тысячам жертв, сообщили в США
Геологическая служба США: число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Геологическая служба США (USGS) прогнозирует, что число погибших в результате землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч человек, пострадавших — десятков тысяч.
Анализ основан на данных о плотности населения, сейсмоустойчивости находящихся в зоне землетрясения зданий и изучении последствий аналогичных ударов стихии.
#BREAKING: Severe damage and casualties reported after 7.2-magnitude earthquake strikes northeast of Saint-Louis du Sud, Haitipic.twitter.com/pHfe92UlR2— I.E.N. (@BreakingIEN) August 14, 2021
Как сообщает телеканал CNN, появились данные о разрушениях и погибших, но их точное число не указывается.
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.
Изначально объявленную угрозу цунами затем сняли.
Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv— Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021