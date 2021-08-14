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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 14.08.2021
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:21
2021-08-14T15:21
2021-08-14T15:58
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землетрясение
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аляска
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11.57 по времени UTC (14.57 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 117 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 21 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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в мире, происшествия, землетрясение, сша, аляска
15:21 14.08.2021 (обновлено: 15:58 14.08.2021)
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,9 у берегов Аляски