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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 14.08.2021

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:21

2021-08-14T15:21

2021-08-14T15:58

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аляска

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11.57 по времени UTC (14.57 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 117 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 21 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210804/raskopki-1744324321.html

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аляска

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в мире, происшествия, землетрясение, сша, аляска