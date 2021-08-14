https://ria.ru/20210814/zelenskiy-1745758322.html

На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского

На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского - РИА Новости, 14.08.2021

На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского

Дело возбуждено после столкновений националистов с правоохранителями в Киеве у офиса президента Украины в субботу, сообщил министр внутренних дел Денис... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:04

2021-08-14T18:04

2021-08-14T18:11

в мире

украина

киев

владимир зеленский

игорь клименко

россия

денис монастырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745758541_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_dd5b5a5613836e7be6c9e5ae130eebf1.jpg

КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Дело возбуждено после столкновений националистов с правоохранителями в Киеве у офиса президента Украины в субботу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента."По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции заведено уголовное дело. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом", - написал Монастырский в своем Facebook.Участники акции высказывали недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требовали отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя на Донбассе". Также партия "Национальный корпус" обвиняет президента в репрессиях против националистов. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете. В партии считают это политическим преследованием.

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты 2021-08-14T18:04 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, игорь клименко, россия, денис монастырский, видео