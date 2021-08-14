18:04 14.08.2021 (обновлено: 18:11 14.08.2021)
На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского
На Украине возбудили уголовное дело после столкновений у офиса президента Зеленского
© REUTERS / Serhii NuzhnenkoСтолкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Дело возбуждено после столкновений националистов с правоохранителями в Киеве у офиса президента Украины в субботу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента.
"По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции заведено уголовное дело. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом", - написал Монастырский в своем Facebook.
Участники акции высказывали недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требовали отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя на Донбассе". Также партия "Национальный корпус" обвиняет президента в репрессиях против националистов. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете. В партии считают это политическим преследованием.