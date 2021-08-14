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На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского
На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского - РИА Новости, 14.08.2021
На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского
Дело возбуждено после столкновений националистов с правоохранителями в Киеве у офиса президента Украины в субботу, сообщил министр внутренних дел Денис... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:04
2021-08-14T18:11
в мире
украина
киев
владимир зеленский
игорь клименко
россия
денис монастырский
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Дело возбуждено после столкновений националистов с правоохранителями в Киеве у офиса президента Украины в субботу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента."По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции заведено уголовное дело. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом", - написал Монастырский в своем Facebook.Участники акции высказывали недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требовали отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя на Донбассе". Также партия "Национальный корпус" обвиняет президента в репрессиях против националистов. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете. В партии считают это политическим преследованием.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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353
60
Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского
Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, игорь клименко, россия, денис монастырский, видео
На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Дело возбуждено после столкновений националистов с правоохранителями в Киеве у офиса президента Украины в субботу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
2021-08-14T18:04
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18:04 14.08.2021 (обновлено: 18:11 14.08.2021)
 
На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского

На Украине возбудили уголовное дело после столкновений у офиса президента Зеленского

© REUTERS / Serhii NuzhnenkoСтолкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве
Столкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Дело возбуждено после столкновений националистов с правоохранителями в Киеве у офиса президента Украины в субботу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента.
"По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции заведено уголовное дело. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом", - написал Монастырский в своем Facebook.
Участники акции высказывали недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требовали отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя на Донбассе". Также партия "Национальный корпус" обвиняет президента в репрессиях против националистов. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете. В партии считают это политическим преследованием.
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоРоссияДенис Монастырский
 
 
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