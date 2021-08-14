https://ria.ru/20210814/zelenskiy-1745744907.html

"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений в Киеве

"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений в Киеве - РИА Новости, 14.08.2021

"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений в Киеве

Партия "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) заявила об одном... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:15

2021-08-14T15:15

2021-08-14T15:15

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украина

киев

владимир зеленский

россия

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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Партия "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) заявила об одном пострадавшем участнике акции в ходе столкновений с полицией у офиса президента Украины Владимира Зеленского, точное число пострадавших выясняется.Потасовка между националистами, в частности, представителями "Национального корпуса", и полицией произошла у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. В данный момент ситуация стабилизировалась."В результате провокаций полиции есть пострадавшие. От противоправных действий правоохранителей пострадал один из участников акции протеста. Информация о количестве травмированных в результате действий полиции уточняется", - сообщила пресс-служба партии в Telegram.

https://ria.ru/20210813/styd-1745569235.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия