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"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений в Киеве
"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений в Киеве - РИА Новости, 14.08.2021
"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений в Киеве
Партия "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) заявила об одном... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:15
2021-08-14T15:15
в мире
украина
киев
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Партия "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) заявила об одном пострадавшем участнике акции в ходе столкновений с полицией у офиса президента Украины Владимира Зеленского, точное число пострадавших выясняется.Потасовка между националистами, в частности, представителями "Национального корпуса", и полицией произошла у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. В данный момент ситуация стабилизировалась."В результате провокаций полиции есть пострадавшие. От противоправных действий правоохранителей пострадал один из участников акции протеста. Информация о количестве травмированных в результате действий полиции уточняется", - сообщила пресс-служба партии в Telegram.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия
15:15 14.08.2021
 
"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений в Киеве

"Национальный корпус" заявил о пострадавшем в ходе столкновений у офиса Зеленского

© РИА НовостиСтолкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве
Столкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Партия "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) заявила об одном пострадавшем участнике акции в ходе столкновений с полицией у офиса президента Украины Владимира Зеленского, точное число пострадавших выясняется.
Потасовка между националистами, в частности, представителями "Национального корпуса", и полицией произошла у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. В данный момент ситуация стабилизировалась.
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"В результате провокаций полиции есть пострадавшие. От противоправных действий правоохранителей пострадал один из участников акции протеста. Информация о количестве травмированных в результате действий полиции уточняется", - сообщила пресс-служба партии в Telegram.
 
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