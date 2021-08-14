https://ria.ru/20210814/zelenskiy-1745743154.html

Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась

Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась - РИА Новости, 14.08.2021

Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась

Ситуация у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, где проходит акция националистов, стабилизировалась, столкновения прекратились, передает... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T14:52

2021-08-14T14:52

2021-08-14T14:54

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владимир зеленский

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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Ситуация у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, где проходит акция националистов, стабилизировалась, столкновения прекратились, передает корреспондент РИА Новости.Ранее потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку.На месте работают правоохранители. Митинг продолжается, участники отошли на расстояние от полиции.Националисты выкрикивают оскорбления в адрес полиции и президента Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20210628/zelenskiy-1738967340.html

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Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты 2021-08-14T14:52 true PT0M24S

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия