https://ria.ru/20210814/zelenskiy-1745743154.html
Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась - РИА Новости, 14.08.2021
Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
Ситуация у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, где проходит акция националистов, стабилизировалась, столкновения прекратились, передает... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:52
2021-08-14T14:52
2021-08-14T14:54
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Ситуация у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, где проходит акция националистов, стабилизировалась, столкновения прекратились, передает корреспондент РИА Новости.Ранее потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку.На месте работают правоохранители. Митинг продолжается, участники отошли на расстояние от полиции.Националисты выкрикивают оскорбления в адрес полиции и президента Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20210628/zelenskiy-1738967340.html
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Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского
Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты
2021-08-14T14:52
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14:52 14.08.2021 (обновлено: 14:54 14.08.2021)
Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
Ситуация в Киеве у офиса Зеленского, где проходит акция националистов, стабилизировалась