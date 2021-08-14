https://ria.ru/20210814/zakharova-1745755574.html

Захарова назвала заявления Британии о ситуации с "Би-би-си" ложными

Захарова назвала заявления Британии о ситуации с "Би-би-си" ложными - РИА Новости, 14.08.2021

Захарова назвала заявления Британии о ситуации с "Би-би-си" ложными

Заявления британских официальных лиц по поводу ситуации с телекорпорацией "Би-би-си" в России являются ложными, сообщила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:19

2021-08-14T17:19

2021-08-14T17:42

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заявления британских официальных лиц по поводу ситуации с телекорпорацией "Би-би-си" в России являются ложными, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Россия, как сообщалось ранее, приняла решение не продлевать визу корреспондентке "Би-би-си" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистка должна уехать до 31 августа. Посольство Великобритании в Москве назвало непродление визы необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ в России"."Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными", - написала Захарова в Telegram-канале, отметив, что британская сторона в своем комментарии "цинично перевернула всю ситуацию с ног на голову". По ее словам, фактологическая часть ситуации утаивается, подменяется безосновательными обвинениями и русофобскими штампами.Захарова отметила, что история с российскими и британскими СМИ тянется еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Великобритании, так и не дождавшись продления виз и каких-либо объяснений причин такого отношения.Она подчеркнула, что попытки российских СМИ направить на замену других корреспондентов также успехом не увенчались, и напомнила, что Москва неоднократно на различных уровнях заявляла о недопустимости подобного подхода, предупредив, что будет вынуждена ответить аналогично."Вместо того, чтобы прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям, в Лондоне пошли на еще большее обострение отношений, приняв целую серию ничем не обоснованных персональных санкций в отношении граждан нашей страны", - пояснила Захарова, подчеркнув, что российская мера, в отличие от британской инициативы, исключительно ответная."Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", - отметила она.Журналистка телекорпорации "Би-би-си" Сара Рейнсфорд получит визу в РФ, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она прокомментировала слова британской журналистки о том, что та не сможет вернуться в Россию."Во-первых, ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между "никогда не вернуться" и "бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию". Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией. Во-вторых, дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210407/chens-1727288546.html

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739453069.html

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в мире, лондон, москва, мария захарова, би-би-си, россия