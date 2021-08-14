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Глава Забайкалья попросил у Путина дотацию на борьбу с паводком
Глава Забайкалья попросил у Путина дотацию на борьбу с паводком - РИА Новости, 14.08.2021
Глава Забайкалья попросил у Путина дотацию на борьбу с паводком
Глава Забайкальского края Александр Осипов попросил у президента России Владимира Путина выделить дотацию для региона на ремонт 148 социальных объектов,... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T17:57
2021-08-14T17:57
забайкальский край
владимир путин
александр осипов
россия
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов попросил у президента России Владимира Путина выделить дотацию для региона на ремонт 148 социальных объектов, пострадавших от паводка.Путин в субботу провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ в режиме видеоконференции.Осипов попросил выделить дотацию для пострадавших от паводка 3 тысяч 360 домохозяйств региона, так как нет механизмов компенсации. По словам губернатора, обычно в таких случаях регионы помогают из своего бюджета, но у Забайкалья нет запаса собственных средств."Сто сорок восемь социальных объектов, школ, садов, больниц культуры у нас пострадало. Сейчас механизма финансирования, по существу, нет. Тоже мы бы предложили тот же самый механизм. По нормативным актам мы могли ли бы провести ремонт и все бы восстановить, если бы нам предоставили соответствующую дотацию", - сказал Осипов.
https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html
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забайкальский край, владимир путин, александр осипов, россия
17:57 14.08.2021
 
Глава Забайкалья попросил у Путина дотацию на борьбу с паводком

Глава Забайкалья Осипов попросил у Путина дотацию на ремонт пострадавших от паводка соцобъектов

© Фото : Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. ГурулёваЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
Частичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов попросил у президента России Владимира Путина выделить дотацию для региона на ремонт 148 социальных объектов, пострадавших от паводка.
Путин в субботу провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ в режиме видеоконференции.
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Осипов попросил выделить дотацию для пострадавших от паводка 3 тысяч 360 домохозяйств региона, так как нет механизмов компенсации. По словам губернатора, обычно в таких случаях регионы помогают из своего бюджета, но у Забайкалья нет запаса собственных средств.
"Сто сорок восемь социальных объектов, школ, садов, больниц культуры у нас пострадало. Сейчас механизма финансирования, по существу, нет. Тоже мы бы предложили тот же самый механизм. По нормативным актам мы могли ли бы провести ремонт и все бы восстановить, если бы нам предоставили соответствующую дотацию", - сказал Осипов.
 
Забайкальский крайВладимир ПутинАлександр ОсиповРоссия
 
 
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