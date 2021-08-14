https://ria.ru/20210814/yaponiya-1745725680.html

В Японии из-за ливней объявили срочную эвакуацию 1,7 миллиона жителей

В Японии из-за ливней объявили срочную эвакуацию 1,7 миллиона жителей - РИА Новости, 14.08.2021

В Японии из-за ливней объявили срочную эвакуацию 1,7 миллиона жителей

Срочная эвакуация объявлена в четырех префектурах на юго-западе Японии для 1,7 миллиона жителей из-за сильных дождей, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T09:54

2021-08-14T09:54

2021-08-14T10:08

в мире

происшествия

фукуока (город)

япония

нагасаки (город)

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ТОКИО, 14 авг - РИА Новости. Срочная эвакуация объявлена в четырех префектурах на юго-западе Японии для 1,7 миллиона жителей из-за сильных дождей, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных местных администраций.Жители префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Хиросима получили пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности. При нем власти дают однозначный приказ "Спасайте ваши жизни!". Он подразумевает срочную эвакуацию, а если передвижение до эвакуационного пункта из-за подтоплений на этом этапе уже связано с рисками, то жителям рекомендуют найти по соседству или в своем собственном доме наиболее безопасное место, при укрытии в котором возрастали бы шансы выжить.Обильные дожди идут на юго-западе Японии уже несколько дней. В ряде районов за последние двое суток выпало 500-700 миллиметров осадков. В префектуре Сага в городе Урэсино за трое суток выпало 918 миллиметров осадков. В главном административном центре этой префектуры городе Сага – 769 миллиметров. В префектуре Нагасаки в городе Ундзэндакэ - 847 миллиметров. Преодолены исторические рекорды для этого времени года. Метеорологи предупреждают о многократно возросших рисках паводков и оползней.Канал общественного телевидения NHK отменил все регулярные телепрограммы и передает информацию, связанную с продвижением атмосферного фронта, прогнозами синоптиков и объявлениями эвакуации от местных администраций. Репортажи с мест показывают затопленные улицы, превратившиеся в реки. На севере острова Кюсю, где находятся Нагасаки, Сага, Фукуока, выпало три месячных нормы осадков.Один человек погиб, с двумя не удается установить связь после схода оползня.Согласно прогнозам, дожди будут идти и в воскресенье.

https://ria.ru/20210805/navodneniya-1744473839.html

фукуока (город)

япония

нагасаки (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, фукуока (город), япония, нагасаки (город)