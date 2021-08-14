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Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров
Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.08.2021
Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров
Ситуация с задымлением в Якутске из-за лесных пожаров остается сложной, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, доложил президенту России... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:28
2021-08-14T18:28
2021-08-14T18:28
происшествия
владимир путин
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ситуация с задымлением в Якутске из-за лесных пожаров остается сложной, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, доложил президенту России Владимиру Путину мэр города Евгений Григорьев.Совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России прошло в субботу в режиме видеконференцсвязи."У нас ситуация с задымлением остается сложной, сегодня стало чуть полегче, чем вчера. По ситуации с задымлением, у нас вышло вчера постановление главного санитарного врача, по которому указаны мероприятия по защите здоровья людей. В общем, за последние сутки, было 41 обращение в скорую помощь, людям оказана помощь амбулаторно. В больницы никто не доставлен", - сказал Григорьев.
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происшествия, владимир путин, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров
Мэр Якутска Григорьев доложил Путину, что ситуация с дымом из-за лесных пожаров остается сложной