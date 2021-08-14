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Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров

Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.08.2021

Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров

Ситуация с задымлением в Якутске из-за лесных пожаров остается сложной, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, доложил президенту России... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:28

2021-08-14T18:28

2021-08-14T18:28

происшествия

владимир путин

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ситуация с задымлением в Якутске из-за лесных пожаров остается сложной, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, доложил президенту России Владимиру Путину мэр города Евгений Григорьев.Совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России прошло в субботу в режиме видеконференцсвязи."У нас ситуация с задымлением остается сложной, сегодня стало чуть полегче, чем вчера. По ситуации с задымлением, у нас вышло вчера постановление главного санитарного врача, по которому указаны мероприятия по защите здоровья людей. В общем, за последние сутки, было 41 обращение в скорую помощь, людям оказана помощь амбулаторно. В больницы никто не доставлен", - сказал Григорьев.

https://ria.ru/20210811/pozhar-1745391266.html

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимир путин, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии