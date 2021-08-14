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Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров
Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.08.2021
Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров
Ситуация с задымлением в Якутске из-за лесных пожаров остается сложной, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, доложил президенту России... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:28
2021-08-14T18:28
происшествия
владимир путин
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ситуация с задымлением в Якутске из-за лесных пожаров остается сложной, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, доложил президенту России Владимиру Путину мэр города Евгений Григорьев.Совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России прошло в субботу в режиме видеконференцсвязи."У нас ситуация с задымлением остается сложной, сегодня стало чуть полегче, чем вчера. По ситуации с задымлением, у нас вышло вчера постановление главного санитарного врача, по которому указаны мероприятия по защите здоровья людей. В общем, за последние сутки, было 41 обращение в скорую помощь, людям оказана помощь амбулаторно. В больницы никто не доставлен", - сказал Григорьев.
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происшествия, владимир путин, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
18:28 14.08.2021
 
Мэр Якутска оценил ситуацию с дымом из-за лесных пожаров

Мэр Якутска Григорьев доложил Путину, что ситуация с дымом из-за лесных пожаров остается сложной

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкСмог в Якутске
Смог в Якутске - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ситуация с задымлением в Якутске из-за лесных пожаров остается сложной, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, доложил президенту России Владимиру Путину мэр города Евгений Григорьев.
Совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России прошло в субботу в режиме видеконференцсвязи.
"У нас ситуация с задымлением остается сложной, сегодня стало чуть полегче, чем вчера. По ситуации с задымлением, у нас вышло вчера постановление главного санитарного врача, по которому указаны мероприятия по защите здоровья людей. В общем, за последние сутки, было 41 обращение в скорую помощь, людям оказана помощь амбулаторно. В больницы никто не доставлен", - сказал Григорьев.
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
 
ПроисшествияВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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