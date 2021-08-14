https://ria.ru/20210814/yakutiya-1745724086.html

Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии

Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 14.08.2021

Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии

Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев поручил Роскосмосу доложить, как обстоит ситуация с площадью пожаров в Якутии. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T09:24

2021-08-14T09:24

2021-08-14T09:24

якутск

юрий трутнев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роскосмос

александр чуприян

евгений зиничев

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев поручил Роскосмосу доложить, как обстоит ситуация с площадью пожаров в Якутии.Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска по итогам облета в Тастахском наслеге Намского района."Я еще Роскосмос попросил подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам. По поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальной ситуации", — отметил вице-премьер.Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что в Якутии остается первый заместитель министра Александр Чуприян."Он будет работать в оперативном штабе, принимать решения, координировать все силы и средства. Я думаю, что общими усилиями с задачей будем справляться", — отметил Зиничев.

https://ria.ru/20210814/vyplaty-1745720619.html

якутск

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2021

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якутск, юрий трутнев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роскосмос, александр чуприян, евгений зиничев, природные пожары в россии