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Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии
Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 14.08.2021
Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии
Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев поручил Роскосмосу доложить, как обстоит ситуация с площадью пожаров в Якутии. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T09:24
2021-08-14T09:24
якутск
юрий трутнев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роскосмос
александр чуприян
евгений зиничев
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев поручил Роскосмосу доложить, как обстоит ситуация с площадью пожаров в Якутии.Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска по итогам облета в Тастахском наслеге Намского района."Я еще Роскосмос попросил подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам. По поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальной ситуации", — отметил вице-премьер.Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что в Якутии остается первый заместитель министра Александр Чуприян."Он будет работать в оперативном штабе, принимать решения, координировать все силы и средства. Я думаю, что общими усилиями с задачей будем справляться", — отметил Зиничев.
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якутск, юрий трутнев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роскосмос, александр чуприян, евгений зиничев, природные пожары в россии
09:24 14.08.2021
 
Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Роскосмосу доложить о площади лесных пожаров в Якутии

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкСмог в Якутске
Смог в Якутске - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев поручил Роскосмосу доложить, как обстоит ситуация с площадью пожаров в Якутии.
Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска по итогам облета в Тастахском наслеге Намского района.
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"Я еще Роскосмос попросил подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам. По поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальной ситуации", — отметил вице-премьер.
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что в Якутии остается первый заместитель министра Александр Чуприян.
"Он будет работать в оперативном штабе, принимать решения, координировать все силы и средства. Я думаю, что общими усилиями с задачей будем справляться", — отметил Зиничев.
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
Инфографика
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ЯкутскЮрий ТрутневМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоскосмосАлександр ЧуприянЕвгений ЗиничевПриродные пожары в России
 
 
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