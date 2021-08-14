https://ria.ru/20210814/voronezh-1745730339.html

В Воронеже разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом

В Воронеже разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом - РИА Новости, 14.08.2021

В Воронеже разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что нашлись еще три человека, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:11

2021-08-14T11:11

2021-08-14T11:44

происшествия

воронеж

воронежская область

гусев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что нашлись еще три человека, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки.В пятницу Гусев сообщил, что хочет наградить граждан, оказавшихся накануне на месте взрыва автобуса и помогавших пострадавшим пассажирам. В частности, губернатор обратился к СМИ и интернет-сообществу с просьбой помочь найти мужчину (Игоря Пахачева), который вытянул из салона автобуса девочку, зажатую сидениями, и помог другим пострадавшим. Но уже буквально через несколько минут губернатор написал, что его контакт "нашелся почти мгновенно"."Нашлись еще люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь. Кстати, Денис учился на МЧСника и знал, как действовать в подобных ситуациях. Вместе с ними была и Ольга Бажена", - написал Гусев в своем Telegram.По его словам, эти люди вытаскивали пострадавших из салона автобуса, оказывали первую медицинскую помощь, подавали воду, помогали перекладывать раненых в кареты скорой помощи."Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого", - отметил Гусев.Пассажирский автобус ПАЗ взорвался в четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. По последним данным, два человека погибли, еще 22 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/voronezh-1745693977.html

https://ria.ru/20210813/voronezh-1745664624.html

воронеж

воронежская область

гусев

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происшествия, воронеж, воронежская область, гусев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (государственный служащий)