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В Воронеже разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом
В Воронеже разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом - РИА Новости, 14.08.2021
В Воронеже разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что нашлись еще три человека, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:11
2021-08-14T11:44
происшествия
воронеж
воронежская область
гусев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что нашлись еще три человека, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки.В пятницу Гусев сообщил, что хочет наградить граждан, оказавшихся накануне на месте взрыва автобуса и помогавших пострадавшим пассажирам. В частности, губернатор обратился к СМИ и интернет-сообществу с просьбой помочь найти мужчину (Игоря Пахачева), который вытянул из салона автобуса девочку, зажатую сидениями, и помог другим пострадавшим. Но уже буквально через несколько минут губернатор написал, что его контакт "нашелся почти мгновенно"."Нашлись еще люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь. Кстати, Денис учился на МЧСника и знал, как действовать в подобных ситуациях. Вместе с ними была и Ольга Бажена", - написал Гусев в своем Telegram.По его словам, эти люди вытаскивали пострадавших из салона автобуса, оказывали первую медицинскую помощь, подавали воду, помогали перекладывать раненых в кареты скорой помощи."Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого", - отметил Гусев.Пассажирский автобус ПАЗ взорвался в четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. По последним данным, два человека погибли, еще 22 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210813/voronezh-1745693977.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, гусев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (государственный служащий)
11:11 14.08.2021 (обновлено: 11:44 14.08.2021)
 
В Воронеже разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом

Воронежский губернатор разыскали еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом

© РИА Новости / Роман Демьяненко / Перейти в фотобанкЦветы у места взрыва автобуса в Воронеже
Цветы у места взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Роман Демьяненко
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что нашлись еще три человека, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки.
В пятницу Гусев сообщил, что хочет наградить граждан, оказавшихся накануне на месте взрыва автобуса и помогавших пострадавшим пассажирам. В частности, губернатор обратился к СМИ и интернет-сообществу с просьбой помочь найти мужчину (Игоря Пахачева), который вытянул из салона автобуса девочку, зажатую сидениями, и помог другим пострадавшим. Но уже буквально через несколько минут губернатор написал, что его контакт "нашелся почти мгновенно".
Цветы у места взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 19:16В России
Депутат ГД заподозрил "гаражный тюнинг" взорвавшегося в Воронеже автобуса
"Нашлись еще люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь. Кстати, Денис учился на МЧСника и знал, как действовать в подобных ситуациях. Вместе с ними была и Ольга Бажена", - написал Гусев в своем Telegram.
По его словам, эти люди вытаскивали пострадавших из салона автобуса, оказывали первую медицинскую помощь, подавали воду, помогали перекладывать раненых в кареты скорой помощи.
"Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого", - отметил Гусев.
Пассажирский автобус ПАЗ взорвался в четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. По последним данным, два человека погибли, еще 22 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Место взрыва пассажирского автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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ПроисшествияВоронежВоронежская областьГусевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Гусев (государственный служащий)
 
 
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