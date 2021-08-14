https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745770430.html

В Турции начали расследовать причины крушения Бе-200

В Турции начали расследовать причины крушения Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021

В Турции начали расследовать причины крушения Бе-200

В Турции начали расследовать причины крушения пожарного самолета Бе-200 российского Минобороны, сообщило республиканское Министерство сельского и лесного... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T21:48

2021-08-14T21:48

2021-08-14T22:06

в мире

турция

бе-200

крушение бе-200 в турции

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АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. В Турции начали расследовать причины крушения пожарного самолета Бе-200 российского Минобороны, сообщило республиканское Министерство сельского и лесного хозяйства."Проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование", — говорится в заявлении.По данным российского оборонного ведомства, Бе-200 потерпел крушение около 15:00, заходя на посадку после тушения природного пожара в районе населенного пункта Адана.На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто не выжил.Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Губернатор провинции Омер Фарук Джошкун рассказал, что причиной возгорания стала молния, ударившая в лес. По его словам, потушить огонь удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха.Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв крушения и поручил министру обороны Сергею Шойгу посмертно наградить погибших военнослужащих.

https://ria.ru/20210814/samolet-1745748314.html

турция

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Момент падения пожарного самолета в Турции В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном. 2021-08-14T21:48 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, бе-200, крушение бе-200 в турции