https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745770430.html
В Турции начали расследовать причины крушения Бе-200
В Турции начали расследовать причины крушения Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021
В Турции начали расследовать причины крушения Бе-200
В Турции начали расследовать причины крушения пожарного самолета Бе-200 российского Минобороны, сообщило республиканское Министерство сельского и лесного... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:48
2021-08-14T21:48
2021-08-14T22:06
в мире
турция
бе-200
крушение бе-200 в турции
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АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. В Турции начали расследовать причины крушения пожарного самолета Бе-200 российского Минобороны, сообщило республиканское Министерство сельского и лесного хозяйства."Проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование", — говорится в заявлении.По данным российского оборонного ведомства, Бе-200 потерпел крушение около 15:00, заходя на посадку после тушения природного пожара в районе населенного пункта Адана.На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто не выжил.Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Губернатор провинции Омер Фарук Джошкун рассказал, что причиной возгорания стала молния, ударившая в лес. По его словам, потушить огонь удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха.Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв крушения и поручил министру обороны Сергею Шойгу посмертно наградить погибших военнослужащих.
https://ria.ru/20210814/samolet-1745748314.html
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство.
По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
2021-08-14T21:48
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, турция, бе-200, крушение бе-200 в турции