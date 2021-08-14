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В Турции началось расследование причин крушения Бе-200
В Турции началось расследование причин крушения Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021
В Турции началось расследование причин крушения Бе-200
Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:32
2021-08-14T21:57
в мире
турция
крушение бе-200 в турции
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении министерства сельского и лесного хозяйства Турции в субботу."Сейчас проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование", - говорится в заявлении ведомства.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что около 15.00 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечалось, что на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре.
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
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в мире, турция, крушение бе-200 в турции
21:32 14.08.2021 (обновлено: 21:57 14.08.2021)
 
В Турции началось расследование причин крушения Бе-200

Минлесхоз: в Турции началось расследование причин крушения самолета Бе-200

Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении министерства сельского и лесного хозяйства Турции в субботу.
"Сейчас проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что около 15.00 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечалось, что на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре.
Место крушения российского пожарного самолета в Турции
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В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции
 
В миреТурцияКрушение Бе-200 в Турции
 
 
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