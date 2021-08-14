https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745769721.html

В Турции началось расследование причин крушения Бе-200

В Турции началось расследование причин крушения Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021

В Турции началось расследование причин крушения Бе-200

Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T21:32

2021-08-14T21:32

2021-08-14T21:57

в мире

турция

крушение бе-200 в турции

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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении министерства сельского и лесного хозяйства Турции в субботу."Сейчас проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование", - говорится в заявлении ведомства.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что около 15.00 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечалось, что на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре.

https://ria.ru/20210814/samolet-1745749369.html

турция

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Момент падения пожарного самолета в Турции В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном. 2021-08-14T21:32 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, турция, крушение бе-200 в турции