https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745769721.html
В Турции началось расследование причин крушения Бе-200
В Турции началось расследование причин крушения Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021
В Турции началось расследование причин крушения Бе-200
Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:32
2021-08-14T21:32
2021-08-14T21:57
в мире
турция
крушение бе-200 в турции
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении министерства сельского и лесного хозяйства Турции в субботу."Сейчас проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование", - говорится в заявлении ведомства.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что около 15.00 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечалось, что на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре.
https://ria.ru/20210814/samolet-1745749369.html
турция
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РИА Новости
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство.
По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
2021-08-14T21:32
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, турция, крушение бе-200 в турции
21:32 14.08.2021 (обновлено: 21:57 14.08.2021)
В Турции началось расследование причин крушения Бе-200
Минлесхоз: в Турции началось расследование причин крушения самолета Бе-200