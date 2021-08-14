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Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 55
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 55 - РИА Новости, 14.08.2021
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 55
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 55, сообщило... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T20:14
2021-08-14T20:14
в мире
турция
синоп (провинция)
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 55, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в субботу.Ранее в субботу сообщалось о 44 погибших. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. От стихийного бедствия пострадали 284 человека."В результате стихийного бедствия 46 наших граждан погибли в Кастамону, восемь - в Синопе и один - в Бартыне. Девять человек продолжают лечение в больницах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.ртв наводнения на севере Турции возросло до 55
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в мире, турция, синоп (провинция)
20:14 14.08.2021
 
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 55

Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в Турции увеличилось до 55

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 55, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в субботу.
Ранее в субботу сообщалось о 44 погибших. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. От стихийного бедствия пострадали 284 человека.
Наводнения и оползни: потоп на черноморском побережье Турции
13 августа, 14:18
Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия
"В результате стихийного бедствия 46 наших граждан погибли в Кастамону, восемь - в Синопе и один - в Бартыне. Девять человек продолжают лечение в больницах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.ртв наводнения на севере Турции возросло до 55
 
В миреТурцияСиноп (провинция)
 
 
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