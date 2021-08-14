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Минобороны Турции направило самолет на место крушения Бе-200
Минобороны Турции направило самолет на место крушения Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021
Минобороны Турции направило самолет на место крушения Бе-200
ВВС Турции направили самолёт и вертолёт на место крушения пожарного Бе-200 на юге страны для участия в поисково-спасательной операции, заявило министерство... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T17:44
2021-08-14T17:44
2021-08-14T17:44
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происшествия
кахраманмараш
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. ВВС Турции направили самолёт и вертолёт на место крушения пожарного Бе-200 на юге страны для участия в поисково-спасательной операции, заявило министерство обороны республики в субботу.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре."В район падения российского самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров в Кахраманмараше, для оказания поддержки в поисково-спасательной операции направлены один вертолет с авиабазы Инджирлик и один самолет из Коньи", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в его Twitter.
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в мире, происшествия, кахраманмараш, адана, бе-200, инджирлик, ввс турции, россия, крушение бе-200 в турции
Минобороны Турции направило самолет на место крушения Бе-200
ВВС Турции направили самолет и вертолет на место крушения Бе-200 на юге страны