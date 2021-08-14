https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745749577.html

Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет - РИА Новости, 14.08.2021

Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:05

2021-08-14T16:05

2021-08-14T17:06

турция

в мире

происшествия

бе-200

россия

крушение бе-200 в турции

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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщили в Минобороны.Ранее оборонное ведомство сообщило, что российский пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Отмечалось, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ. В район крушения направлены спасатели. Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что выясняет обстоятельства трагедии.

турция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, происшествия, бе-200, россия, крушение бе-200 в турции