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Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет
Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет - РИА Новости, 14.08.2021
Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет
Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T16:05
2021-08-14T16:05
2021-08-14T17:06
турция
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происшествия
бе-200
россия
крушение бе-200 в турции
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщили в Минобороны.Ранее оборонное ведомство сообщило, что российский пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Отмечалось, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ. В район крушения направлены спасатели. Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что выясняет обстоятельства трагедии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире, происшествия, бе-200, россия, крушение бе-200 в турции
16:05 14.08.2021 (обновлено: 17:06 14.08.2021)
Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет
Все члены экипажа разбившегося в Турции российского пожарного самолета Бе-200 погибли
АНКАРА, 14 авг - РИА Новости.
Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200
в Турции нет, сообщили в Минобороны.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что российский пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Отмечалось, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.
Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ. В район крушения направлены спасатели. Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что выясняет обстоятельства трагедии.