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Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон
Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон - РИА Новости, 14.08.2021
Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон
Виртуальную транспортную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон, сообщил РИА Новости глава транспортного комплекса столицы Максим... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:12
2021-08-14T15:24
общество
технологии
москва
максим ликсутов
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Виртуальную транспортную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон, сообщил РИА Новости глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов."Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон. Если вы решите его поменять, карта никуда не денется", - рассказал он.Ликсутов отметил, что тестирование технологии проходит "на ура": за первые 4 дня пассажиры 600 раз зашли в метро, наземный транспорт и на МЦД (Московские центральные диаметры) с помощью виртуальной "Тройки"."В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов - "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим "Кошелёк" и другие билеты, которые можно записать на виртуальную "Тройку". Скорость работы виртуальной "Тройки" немного быстрее оплаты по банковской карте - менее 1 секунды. Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной "Тройке" - 0,3-0,5 секунды", - добавил он.
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общество, технологии, москва, максим ликсутов
15:12 14.08.2021 (обновлено: 15:24 14.08.2021)
 
Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон

Виртуальную транспортную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Виртуальную транспортную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон, сообщил РИА Новости глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон. Если вы решите его поменять, карта никуда не денется", - рассказал он.
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Ликсутов отметил, что тестирование технологии проходит "на ура": за первые 4 дня пассажиры 600 раз зашли в метро, наземный транспорт и на МЦД (Московские центральные диаметры) с помощью виртуальной "Тройки".
"В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов - "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим "Кошелёк" и другие билеты, которые можно записать на виртуальную "Тройку". Скорость работы виртуальной "Тройки" немного быстрее оплаты по банковской карте - менее 1 секунды. Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной "Тройке" - 0,3-0,5 секунды", - добавил он.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоТехнологииМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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