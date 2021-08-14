https://ria.ru/20210814/taliby-1745772547.html

Талибы захватили два административных центра в Афганистане

Талибы захватили два административных центра в Афганистане - РИА Новости, 14.08.2021

Талибы захватили два административных центра в Афганистане

Боевики движения "Талибан"* взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T22:19

2021-08-14T22:19

2021-08-14T22:54

в мире

афганистан

лагман (провинция)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.По сообщению агентства, о падении города Мехтарлам - столицы провинции Лагман в восточной части Афганистана - сообщил депутат от этой провинции Зефон Сафи.О падении главного города провинции Дайкунди, расположенной в центральной части страны, агентству сообщил депутат от этого региона Сайед Мохаммад Дауд Насири. По его словам, в столице провинции городе Нили были слышны два выстрела, после чего боевикам были сданы "все объекты провинции".В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. В последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Балх, Газни, Герат, Кандаргар, Кундуз - в общей сложности более 20 столиц афганских провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745708913.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-14T22:19 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, лагман (провинция), обострение ситуации в афганистане