https://ria.ru/20210814/taliby-1745772547.html
Талибы захватили два административных центра в Афганистане
Талибы захватили два административных центра в Афганистане - РИА Новости, 14.08.2021
Талибы захватили два административных центра в Афганистане
Боевики движения "Талибан"* взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T22:19
2021-08-14T22:19
2021-08-14T22:54
в мире
афганистан
лагман (провинция)
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.По сообщению агентства, о падении города Мехтарлам - столицы провинции Лагман в восточной части Афганистана - сообщил депутат от этой провинции Зефон Сафи.О падении главного города провинции Дайкунди, расположенной в центральной части страны, агентству сообщил депутат от этого региона Сайед Мохаммад Дауд Насири. По его словам, в столице провинции городе Нили были слышны два выстрела, после чего боевикам были сданы "все объекты провинции".В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. В последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Балх, Газни, Герат, Кандаргар, Кундуз - в общей сложности более 20 столиц афганских провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745708913.html
афганистан
лагман (провинция)
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-14T22:19
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, лагман (провинция), обострение ситуации в афганистане
22:19 14.08.2021 (обновлено: 22:54 14.08.2021)
Талибы захватили два административных центра в Афганистане
Associated Press: талибы захватили столицы в провинции Лагман и Дайкунди
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Боевики движения "Талибан"* взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане
- Лагмана и Дайкунди, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
По сообщению агентства, о падении города Мехтарлам - столицы провинции Лагман в восточной части Афганистана - сообщил депутат от этой провинции Зефон Сафи.
О падении главного города провинции Дайкунди, расположенной в центральной части страны, агентству сообщил депутат от этого региона Сайед Мохаммад Дауд Насири. По его словам, в столице провинции городе Нили были слышны два выстрела, после чего боевикам были сданы "все объекты провинции".
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. В последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Балх, Газни, Герат, Кандаргар, Кундуз - в общей сложности более 20 столиц афганских провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России