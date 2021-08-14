https://ria.ru/20210814/spas-1745684149.html

Православные празднуют Медовый Спас

Православные празднуют Медовый Спас - РИА Новости, 14.08.2021

Православные празднуют Медовый Спас

В субботу в России отмечают Медовый Спас. В этом празднике причудливо переплетаются церковные и народные традиции. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T00:00

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религиозные праздники

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В субботу в России отмечают Медовый Спас. В этом празднике причудливо переплетаются церковные и народные традиции.Собственно, в церковном календаре нет такого праздника, как Медовый Спас. В этот день православные чтят память трёх святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.История первого праздника уходит своими корнями в Константинополь IX века. Лето в византийской столице было очень жарким и приносило людям много болезней, распространявшихся через испорченную воду. В целях дарования исцеления по городу решили пронести частицы Креста Господня. После этого болезни чудесным образом отступили. Согласно преданию, это произошло 14 августа. С тех пор традиция укоренилась и крестный ход в этот день стали совершать ежегодно. Два других праздника – Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице – были установлены в 1164 году в честь победы святого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами.Эти церковные праздники совпадали на Руси с началом сбора меда. Поэтому в народе возникла традиция – приносить в церковь мед для освящения. Так праздник стал называться Медовым Спасом.В этот день в храмах совершаются особые богослужения. На них поются гимны, посвященные смыслу распятия Спасителя. А священники облачаются в фиолетовые одежды. В течение года это случается довольно редко – только в даты, посвященные Кресту Господню. Также духовенство совершает обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма.С праздником связано много народных обычаев. Например, в этот день было принято освящать новые колодцы и чистить старые. А также – купать скот. Люди верили, что так с животных смывается сглаз и порча. По мнению ученых, обилие водных обрядов связано с тем, что в дохристианские времена славяне примерно в это же время отмечали праздник Русалии. Он был посвящен умершим предкам.Медовый Спас еще называют Маковым. Дело в том, что 14 августа Церковь вспоминает семь ветхозаветных мучеников Маккавейских. В народном сознании имя Маккавей по созвучию ассоциировалось с маком. Растение как раз созревало к середине августа. Отсюда возник еще один обычай, распространенный преимущественно в южных регионах России и на Украине, - освящать мак.

https://ria.ru/20210802/ilin-1743672990.html

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украина, россия, религиозные праздники