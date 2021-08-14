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СМИ: подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит до десяти лет
СМИ: подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит до десяти лет - РИА Новости, 14.08.2021
СМИ: подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит до десяти лет
Задержанному в ФРГ британцу Дэвиду Смиту, подозреваемому в работе на разведку РФ, может грозить тюремное заключение на срок до десяти лет, сообщило немецкое... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T23:52
2021-08-14T23:52
в мире
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потсдам
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Задержанному в ФРГ британцу Дэвиду Смиту, подозреваемому в работе на разведку РФ, может грозить тюремное заключение на срок до десяти лет, сообщило немецкое издание Bild.По его данным, британцу "в случае осуждения грозит до 10 лет лишения свободы".В свою очередь британская газета Telegraph утверждает, что Смит был в браке с украинкой Светланой Макогоновой (она, предположительно, родом из Одессы). Газета пишет, что женились в шотландском городе Эр в 2002 году, после чего пара переехала в английский Кроли (графство Западный Сассекс), а позднее - в Германию в связи с финансовыми проблемами. В феврале 2020 года Макогонова якобы "внезапно ушла" от британца.Пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила в среду, что гражданин Великобритании задержан в ФРГ по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Британец был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.
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в мире, великобритания, потсдам, россия
23:52 14.08.2021
 
СМИ: подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит до десяти лет

Bild: подозреваемому в шпионаже в пользу России британцу грозит до десяти лет тюрьмы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Задержанному в ФРГ британцу Дэвиду Смиту, подозреваемому в работе на разведку РФ, может грозить тюремное заключение на срок до десяти лет, сообщило немецкое издание Bild.
По его данным, британцу "в случае осуждения грозит до 10 лет лишения свободы".
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В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В свою очередь британская газета Telegraph утверждает, что Смит был в браке с украинкой Светланой Макогоновой (она, предположительно, родом из Одессы). Газета пишет, что женились в шотландском городе Эр в 2002 году, после чего пара переехала в английский Кроли (графство Западный Сассекс), а позднее - в Германию в связи с финансовыми проблемами. В феврале 2020 года Макогонова якобы "внезапно ушла" от британца.
Пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила в среду, что гражданин Великобритании задержан в ФРГ по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Британец был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.
 
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