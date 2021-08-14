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Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников - РИА Новости, 14.08.2021
Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
Чаще всего злоумышленники получают возможность украсть банковские данные вследствие невнимательности или халатности жертвы, рассказал агентству "Прайм" директор РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T01:15
2021-08-14T01:15
технологии
банки
мошенничество
россия
всеслав соленик
r-vision
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Чаще всего злоумышленники получают возможность украсть банковские данные вследствие невнимательности или халатности жертвы, рассказал агентству "Прайм" директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик."Для защиты банковских данных нужно соблюдать все основные правила гигиены информационной безопасности. С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан", — заявил эксперт.Так же, по его мнению, стоит добавить в пароль случайные слова со специально допущенными ошибками или подменой символов, почаще менять его и не использовать один и тот же пароль на большом количестве сервисов.
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технологии, банки, мошенничество, россия, всеслав соленик, r-vision
01:15 14.08.2021
 
Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников

Киберэксперт Соленик: для защиты банковских данных нужна гигиена информационной безопасности

CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
CC0 / Foundry /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Чаще всего злоумышленники получают возможность украсть банковские данные вследствие невнимательности или халатности жертвы, рассказал агентству "Прайм" директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик.
"Для защиты банковских данных нужно соблюдать все основные правила гигиены информационной безопасности. С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан", — заявил эксперт.
Так же, по его мнению, стоит добавить в пароль случайные слова со специально допущенными ошибками или подменой символов, почаще менять его и не использовать один и тот же пароль на большом количестве сервисов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 12:12
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
 
ТехнологииБанкиМошенничествоРоссияВсеслав СоленикR-Vision
 
 
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