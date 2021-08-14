https://ria.ru/20210814/robot-1745718084.html

Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"

Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9" - РИА Новости, 14.08.2021

Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"

В России планируют создать робота противовоздушной обороны (ПВО) на базе ударного робототехнического комплекса "Уран-9", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T03:43

2021-08-14T03:43

2021-08-14T06:48

новое оружие россии

безопасность

армия

уран-9

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В России планируют создать робота противовоздушной обороны (ПВО) на базе ударного робототехнического комплекса "Уран-9", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник уточнил, что роботов такого типа можно использовать, в том числе в полностью автоматизированном режиме для усиления возможностей войсковой ПВО, в частности, в мотострелковых и танковых подразделениях.Основным назначением робота ПВО, добавил собеседник агентства, станет борьба с летательными аппаратами и средствами воздушного нападения, передвигающихся на малых и предельно малых высотах.В существующей сегодня версии роботы "Уран-9" вооружены 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также огнеметами "Шмель". В январе этого года в Вооруженные силы поставили пять комплексов ударных роботов "Уран-9", включающих 20 боевых машин.Ракеты "Игла-С" и "Верба" используются в одноименных переносных зенитных ракетных комплексах. Максимальная дальность действия этих ракет составляет шесть километров, предельная высота поражаемых воздушных целей достигает 3,5 километра. Эти ракеты, в частности, применяются в составе войскового зенитного ракетного комплекса "Гибка-С", устанавливаемого на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".

https://ria.ru/20210810/tank-1745234811.html

https://ria.ru/20210810/tanki-1745189008.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, армия, уран-9, россия