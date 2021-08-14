https://ria.ru/20210814/putin-1745742848.html

Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой

Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой - РИА Новости, 14.08.2021

Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой

Важно глубоко и системно заниматься климатической повесткой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T14:50

2021-08-14T14:50

2021-08-14T15:02

владимир путин

дальний восток

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Важно глубоко и системно заниматься климатической повесткой, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит в субботу совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.В Сибири, на Дальнем Востоке, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент."Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах", - добавил он.

https://ria.ru/20210814/yakutiya-1745729271.html

дальний восток

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дальний восток, россия, природные пожары в россии