https://ria.ru/20210814/putin-1745742848.html
Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой - РИА Новости, 14.08.2021
Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
Важно глубоко и системно заниматься климатической повесткой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:50
2021-08-14T14:50
2021-08-14T15:02
владимир путин
дальний восток
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Важно глубоко и системно заниматься климатической повесткой, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит в субботу совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.В Сибири, на Дальнем Востоке, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент."Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах", - добавил он.
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владимир путин, дальний восток, россия, природные пожары в россии
14:50 14.08.2021 (обновлено: 15:02 14.08.2021)
Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
Президент России Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой