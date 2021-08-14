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В Приангарье арестовали мужчину, признавшегося в двойном убийстве
В Приангарье арестовали мужчину, признавшегося в двойном убийстве - РИА Новости, 14.08.2021
В Приангарье арестовали мужчину, признавшегося в двойном убийстве
Суд в Тайшете арестовал местного жителя, который убил двух человек и насильно удерживал в доме девочку-подростка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:16
2021-08-14T10:16
происшествия
иркутская область
тайшет
россия
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ИРКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Суд в Тайшете арестовал местного жителя, который убил двух человек и насильно удерживал в доме девочку-подростка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.В пятницу сотрудники полиции задержали жителя Тайшета, который насильно удерживал в доме семиклассницу. Девочка написала смс своей подруге, которой сообщила, что в дом вломился мужчина, и не дает ей уйти. Мама подруги позвонила в полицию. Полицейские выломали дверь и задержали местного жителя 45 лет. В подвале нашли убитых родственников девочки – дядю и бабушку.На допросе задержанный сообщил, что ударил хозяина дома молотком "ни с того ни с сего". Известно, что в 2018 году он условно-досрочно освободился из исправительной колонии в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В рамках уголовного дела по статье о халатности следователями будет дана правовая оценка исполнению должностных обязанностей органами, осуществляющими контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно из мест лишения свободы."Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.Арестованному предъявлено обвинение в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней и убийстве двух лиц.По версии следствия, 12 августа мужчина, будучи пьяным, расправился с 74-летней женщиной и ее 48-летним сыном, нанеся им множественные удары молотком по голове. После совершения убийства мужчина в течение дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей, которой причинил телесные повреждения.
https://ria.ru/20210813/biysk-1745663651.html
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происшествия, иркутская область, тайшет, россия
10:16 14.08.2021
 
В Приангарье арестовали мужчину, признавшегося в двойном убийстве

СК: житель Приангарья, признавшийся в двойном убийстве и удерживавший школьницу, арестован

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Суд в Тайшете арестовал местного жителя, который убил двух человек и насильно удерживал в доме девочку-подростка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В пятницу сотрудники полиции задержали жителя Тайшета, который насильно удерживал в доме семиклассницу. Девочка написала смс своей подруге, которой сообщила, что в дом вломился мужчина, и не дает ей уйти. Мама подруги позвонила в полицию. Полицейские выломали дверь и задержали местного жителя 45 лет. В подвале нашли убитых родственников девочки – дядю и бабушку.
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки
На допросе задержанный сообщил, что ударил хозяина дома молотком "ни с того ни с сего". Известно, что в 2018 году он условно-досрочно освободился из исправительной колонии в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В рамках уголовного дела по статье о халатности следователями будет дана правовая оценка исполнению должностных обязанностей органами, осуществляющими контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно из мест лишения свободы.
"Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Арестованному предъявлено обвинение в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней и убийстве двух лиц.
По версии следствия, 12 августа мужчина, будучи пьяным, расправился с 74-летней женщиной и ее 48-летним сыном, нанеся им множественные удары молотком по голове. После совершения убийства мужчина в течение дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей, которой причинил телесные повреждения.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей
 
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