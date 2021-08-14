https://ria.ru/20210814/priangare-1745727103.html

В Приангарье арестовали мужчину, признавшегося в двойном убийстве

В Приангарье арестовали мужчину, признавшегося в двойном убийстве - РИА Новости, 14.08.2021

В Приангарье арестовали мужчину, признавшегося в двойном убийстве

Суд в Тайшете арестовал местного жителя, который убил двух человек и насильно удерживал в доме девочку-подростка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:16

2021-08-14T10:16

2021-08-14T10:16

происшествия

иркутская область

тайшет

россия

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ИРКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Суд в Тайшете арестовал местного жителя, который убил двух человек и насильно удерживал в доме девочку-подростка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.В пятницу сотрудники полиции задержали жителя Тайшета, который насильно удерживал в доме семиклассницу. Девочка написала смс своей подруге, которой сообщила, что в дом вломился мужчина, и не дает ей уйти. Мама подруги позвонила в полицию. Полицейские выломали дверь и задержали местного жителя 45 лет. В подвале нашли убитых родственников девочки – дядю и бабушку.На допросе задержанный сообщил, что ударил хозяина дома молотком "ни с того ни с сего". Известно, что в 2018 году он условно-досрочно освободился из исправительной колонии в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В рамках уголовного дела по статье о халатности следователями будет дана правовая оценка исполнению должностных обязанностей органами, осуществляющими контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно из мест лишения свободы."Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.Арестованному предъявлено обвинение в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней и убийстве двух лиц.По версии следствия, 12 августа мужчина, будучи пьяным, расправился с 74-летней женщиной и ее 48-летним сыном, нанеся им множественные удары молотком по голове. После совершения убийства мужчина в течение дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей, которой причинил телесные повреждения.

https://ria.ru/20210813/biysk-1745663651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, иркутская область, тайшет, россия