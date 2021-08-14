https://ria.ru/20210814/pozhar-1745735163.html

В Архангельской области родители и двое детей погибли при пожаре в доме

В Архангельской области родители и двое детей погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 14.08.2021

В Архангельской области родители и двое детей погибли при пожаре в доме

Семья из четырех человек, в том числе дети 8 и 9 лет, погибла при пожаре в частном доме в Архангельской области, сообщили в региональной диспетчерской службе. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T12:22

2021-08-14T12:22

2021-08-14T12:22

происшествия

приморский район

архангельск

архангельская область

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МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе дети 8 и 9 лет, погибла при пожаре в частном доме в Архангельской области, сообщили в региональной диспетчерской службе.Трагедия произошла в субботу ранним утром в деревне Перхачево Приморского района. В 3.45 в пожарную охрану поступило сообщение от жительницы соседнего дома. Женщина проснулась от треска пламени и увидела, что горит задняя часть дома, огонь выходит на кровлю. К месту происшествия прибыли пожарные из Заостровья и Архангельска."При обследовании дома в комнатах были обнаружены тела всех членов семьи: мужчины 1979 года рождения, его жены 1980 года рождения и двоих их сыновей 8 и 9 лет. Все они задохнулись в дыму", - говорится в сообщении.Отмечается, что частный деревянный дом полностью выгорел. Пожарным удалось отстоять соседний дом, на который ветром наносило искры, и баню – повреждена только обшивка стены. Причина пожара выясняется.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744678137.html

приморский район

архангельск

архангельская область

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происшествия, приморский район, архангельск, архангельская область