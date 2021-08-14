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В Архангельской области родители и двое детей погибли при пожаре в доме
В Архангельской области родители и двое детей погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 14.08.2021
В Архангельской области родители и двое детей погибли при пожаре в доме
Семья из четырех человек, в том числе дети 8 и 9 лет, погибла при пожаре в частном доме в Архангельской области, сообщили в региональной диспетчерской службе. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T12:22
2021-08-14T12:22
происшествия
приморский район
архангельск
архангельская область
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МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе дети 8 и 9 лет, погибла при пожаре в частном доме в Архангельской области, сообщили в региональной диспетчерской службе.Трагедия произошла в субботу ранним утром в деревне Перхачево Приморского района. В 3.45 в пожарную охрану поступило сообщение от жительницы соседнего дома. Женщина проснулась от треска пламени и увидела, что горит задняя часть дома, огонь выходит на кровлю. К месту происшествия прибыли пожарные из Заостровья и Архангельска."При обследовании дома в комнатах были обнаружены тела всех членов семьи: мужчины 1979 года рождения, его жены 1980 года рождения и двоих их сыновей 8 и 9 лет. Все они задохнулись в дыму", - говорится в сообщении.Отмечается, что частный деревянный дом полностью выгорел. Пожарным удалось отстоять соседний дом, на который ветром наносило искры, и баню – повреждена только обшивка стены. Причина пожара выясняется.
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приморский район
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происшествия, приморский район, архангельск, архангельская область
12:22 14.08.2021
 
В Архангельской области родители и двое детей погибли при пожаре в доме

Семья из четырех человек, в том числе дети 8 и 9 лет, погибла при пожаре в Архангельской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе дети 8 и 9 лет, погибла при пожаре в частном доме в Архангельской области, сообщили в региональной диспетчерской службе.
Трагедия произошла в субботу ранним утром в деревне Перхачево Приморского района. В 3.45 в пожарную охрану поступило сообщение от жительницы соседнего дома. Женщина проснулась от треска пламени и увидела, что горит задняя часть дома, огонь выходит на кровлю. К месту происшествия прибыли пожарные из Заостровья и Архангельска.
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"При обследовании дома в комнатах были обнаружены тела всех членов семьи: мужчины 1979 года рождения, его жены 1980 года рождения и двоих их сыновей 8 и 9 лет. Все они задохнулись в дыму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что частный деревянный дом полностью выгорел. Пожарным удалось отстоять соседний дом, на который ветром наносило искры, и баню – повреждена только обшивка стены. Причина пожара выясняется.
 
ПроисшествияПриморский районАрхангельскАрхангельская область
 
 
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