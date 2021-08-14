https://ria.ru/20210814/pogoda-1745726034.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T09:58
2021-08-14T09:58
2021-08-14T09:58
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона, который усиливается с юго-запада. Переменная облачность, без осадков, плюс 24-26 градусов в Москве, плюс 22-27 в Подмосковье. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.По его словам, атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров выше нормы - 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в субботу