https://ria.ru/20210814/pogoda-1745722654.html
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России - РИА Новости, 14.08.2021
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России
В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T08:48
2021-08-14T08:48
2021-08-14T10:51
общество
республика адыгея
краснодарский край
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сочи
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славянский район
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра.Так, с 13 по 15 августа в Краснодарском крае, Ростовской области и Сочи ожидаются ливни, которые местами могут привести к подъему уровня воды и подтоплениям. Порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду.Похожая ситуация складывается в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгее и Карачаево-Черкесии.Опасные погодные условия наблюдаются в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.Специалисты предупреждают, что циклон начинает двигаться в сторону Волгоградской области и далее на юг Приволжского федерального округа. Там ожидаются ливни, гроза и порывы ветра до 18-23 метров в секунду.Непогода затронет и Саратовскую область — там пройдут очень сильные дожди, а ветер усилится до 25 метров в секунду.Мощные ливни уже накрыли Кубань в ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html
https://ria.ru/20210811/potop-1745292030.html
республика адыгея
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ростовская область
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общество, республика адыгея, краснодарский край, ростовская область, республика крым, сочи, саратовская область, славянский район, новороссийск, гидрометцентр, республика северная осетия - алания, карачаево-черкесская республика (кчр), кабардино-балкарская республика (кбр)
08:48 14.08.2021 (обновлено: 10:51 14.08.2021)
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Южном и Южно-Кавказском федеральных округах