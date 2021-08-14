https://ria.ru/20210814/pogoda-1745722654.html

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России - РИА Новости, 14.08.2021

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России

В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T08:48

2021-08-14T08:48

2021-08-14T10:51

общество

республика адыгея

краснодарский край

ростовская область

республика крым

сочи

саратовская область

славянский район

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра.Так, с 13 по 15 августа в Краснодарском крае, Ростовской области и Сочи ожидаются ливни, которые местами могут привести к подъему уровня воды и подтоплениям. Порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду.Похожая ситуация складывается в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгее и Карачаево-Черкесии.Опасные погодные условия наблюдаются в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.Специалисты предупреждают, что циклон начинает двигаться в сторону Волгоградской области и далее на юг Приволжского федерального округа. Там ожидаются ливни, гроза и порывы ветра до 18-23 метров в секунду.Непогода затронет и Саратовскую область — там пройдут очень сильные дожди, а ветер усилится до 25 метров в секунду.Мощные ливни уже накрыли Кубань в ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

https://ria.ru/20210811/potop-1745292030.html

республика адыгея

краснодарский край

ростовская область

республика крым

сочи

саратовская область

славянский район

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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