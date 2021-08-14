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Гидрометцентр предупредил о ливнях и возможных наводнениях на юге России
Гидрометцентр предупредил о ливнях и возможных наводнениях на юге России - РИА Новости, 14.08.2021
Гидрометцентр предупредил о ливнях и возможных наводнениях на юге России
С субботы по понедельник в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, Крыму и республиках северного Кавказа, а также в Поволжье и Калмыкии не... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T01:10
2021-08-14T01:10
2021-08-14T08:50
волгоградская область
москва
гидрометцентр
северный кавказ
поволжье
погода
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С субботы по понедельник в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, Крыму и республиках северного Кавказа, а также в Поволжье и Калмыкии не исключены наводнения из-за ожидаемых ливней, сообщил Гидрометцентр.Подчеркивается, что в некоторых регионах выпадет месячная норма осадков за одни сутки, из-за чего возможны затопления и увеличения уровня воды в реках Черноморского побережья и восточной части Крымского полуострова.Ливни ожидаются и в Поволжье: они будут сопровождаться грозами и резким усилением ветра — до 25 метров в секунду."Не обойдут дожди Волгоградскую область и Калмыкию: там тоже прогнозируют грозы, град и шквалы", — отмечается в сообщении Гидрометцентра.
https://ria.ru/20210813/klimat-1745568881.html
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волгоградская область, москва, гидрометцентр, северный кавказ, поволжье, погода, россия
01:10 14.08.2021 (обновлено: 08:50 14.08.2021)
Гидрометцентр предупредил о ливнях и возможных наводнениях на юге России
Гидрометцентр: на юге России, в Поволжье и Калмыкии ожидаются ливни, возможны наводнения