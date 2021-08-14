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Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане - РИА Новости, 14.08.2021
Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
Провальная организация вывода американских военных и недооценка скорости, с которой Талибан* способен захватывать новые территории, стали трагическими промахами РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:03
2021-08-14T14:03
2021-08-14T14:03
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россия
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Провальная организация вывода американских военных и недооценка скорости, с которой Талибан* способен захватывать новые территории, стали трагическими промахами Джо Байдена в Афганистане. Об этом пишет обозреватель Politico Алекс Уорд.Автор статьи считает, что решение о выводе войск из Афганистана после двадцати лет войны было полностью оправданным. Однако недальновидность администрации США привела к тому, что около трех тысяч военнослужащих пришлось направить в Кабул для подготовки к эвакуации сотрудников американского посольства.По его мнению, это настоящая катастрофа. "Все стало настолько плохо, что спецпредставитель США Залмай Хализад умоляет талибов не атаковать посольство в случае захвата столицы", – рассуждает Уорд.Специалист вспоминает слова бывшего сотрудника Пентагона в эпоху президентства Барака Обамы Джона Ганса, который заключил, что завершение войны требует такой же находчивости и усилий, как и достижение победы в ней.Отмечается, что правительство США действительно предвидело захват Афганистана талибами, но оно не ожидало, что это будет происходить такими темпами, особенно недавняя сдача второго и третьего по величине городов.Несмотря на то, что многие политические деятели и представители общественности активно выступали за вывод американских войск и поэтому поддержали инициативу Байдена, автор заключает, что конечное решение все же зависело полностью от него.В Афганистане несколько лет продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями и начали наступление на крупные города. Обострение происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/afganistan-1745298356.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, барак обама, министерство обороны сша, россия
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости.
Провальная организация вывода американских военных и недооценка скорости, с которой Талибан
* способен захватывать новые территории, стали трагическими промахами Джо Байдена
в Афганистане
. Об этом пишет обозреватель Politico
Алекс Уорд.
Автор статьи считает, что решение о выводе войск из Афганистана после двадцати лет войны было полностью оправданным. Однако недальновидность администрации США
привела к тому, что около трех тысяч военнослужащих пришлось направить в Кабул для подготовки к эвакуации сотрудников американского посольства.
По его мнению, это настоящая катастрофа. "Все стало настолько плохо, что спецпредставитель США Залмай Хализад умоляет талибов не атаковать посольство в случае захвата столицы", – рассуждает Уорд.
Специалист вспоминает слова бывшего сотрудника Пентагона
в эпоху президентства Барака Обамы Джона Ганса, который заключил, что завершение войны требует такой же находчивости и усилий, как и достижение победы в ней.
Отмечается, что правительство США действительно предвидело захват Афганистана талибами, но оно не ожидало, что это будет происходить такими темпами, особенно недавняя сдача второго и третьего по величине городов.
Несмотря на то, что многие политические деятели и представители общественности активно выступали за вывод американских войск и поэтому поддержали инициативу Байдена, автор заключает, что конечное решение все же зависело полностью от него.
В Афганистане несколько лет продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями и начали наступление на крупные города. Обострение происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
* Террористическая организация, запрещенная в России.