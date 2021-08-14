https://ria.ru/20210814/orenburg-1745776709.html
При пожаре в Оренбурге пострадали два человека
При пожаре в Оренбурге пострадали два человека - РИА Новости, 14.08.2021
При пожаре в Оренбурге пострадали два человека
Пожар в Оренбурге, где горели жилое и соседнее нежилое здания, распространился еще на семь построек, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Оренбургской... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T23:37
2021-08-14T23:37
2021-08-14T23:47
происшествия
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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УФА, 14 авг - РИА Новости. Пожар в Оренбурге, где горели жилое и соседнее нежилое здания, распространился еще на семь построек, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.По данным регионального главка, днем в субботу в Почтовом переулке в Оренбурге загорелись одно нежилое и одно жилое здание, затем огонь перекинулся на соседние строения."На данный момент известно, что огнем повреждено девять строений. Из них два - нежилые, шесть жилых одноэтажных домов и одно административное здание. Пожар локализован на площади тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.В ведомстве отметили, что в поврежденных жилых домах проживали 53 человека, из них пять детей. Семнадцати жильцам требуется расселение. Муниципалитетом решен вопрос расселения в маневренный фонд."К сожалению, имеются двое пострадавших. Они получили ожоги легкой степени, в данный момент они находятся под контролем медиков. Погибших нет", - сообщают спасатели.Пожар тушат 107 человек и 44 единицы техники. На месте организована работа межведомственного оперативного штаба.
https://ria.ru/20210813/moskva-1745712470.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
23:37 14.08.2021 (обновлено: 23:47 14.08.2021)
При пожаре в Оренбурге пострадали два человека
МЧС: пожар в Оренбурге распространился на девять зданий, пострадали два человека
УФА, 14 авг - РИА Новости.
Пожар в Оренбурге
, где горели жилое и соседнее нежилое здания, распространился еще на семь построек, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области
.
По данным регионального главка, днем в субботу в Почтовом переулке в Оренбурге загорелись одно нежилое и одно жилое здание, затем огонь перекинулся на соседние строения.
"На данный момент известно, что огнем повреждено девять строений. Из них два - нежилые, шесть жилых одноэтажных домов и одно административное здание. Пожар локализован на площади тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.
В ведомстве отметили, что в поврежденных жилых домах проживали 53 человека, из них пять детей. Семнадцати жильцам требуется расселение. Муниципалитетом решен вопрос расселения в маневренный фонд.
"К сожалению, имеются двое пострадавших. Они получили ожоги легкой степени, в данный момент они находятся под контролем медиков. Погибших нет", - сообщают спасатели.
Пожар тушат 107 человек и 44 единицы техники. На месте организована работа межведомственного оперативного штаба.