https://ria.ru/20210814/orenburg-1745776709.html

При пожаре в Оренбурге пострадали два человека

При пожаре в Оренбурге пострадали два человека - РИА Новости, 14.08.2021

При пожаре в Оренбурге пострадали два человека

Пожар в Оренбурге, где горели жилое и соседнее нежилое здания, распространился еще на семь построек, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Оренбургской... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T23:37

2021-08-14T23:37

2021-08-14T23:47

происшествия

оренбург

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

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УФА, 14 авг - РИА Новости. Пожар в Оренбурге, где горели жилое и соседнее нежилое здания, распространился еще на семь построек, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.По данным регионального главка, днем в субботу в Почтовом переулке в Оренбурге загорелись одно нежилое и одно жилое здание, затем огонь перекинулся на соседние строения."На данный момент известно, что огнем повреждено девять строений. Из них два - нежилые, шесть жилых одноэтажных домов и одно административное здание. Пожар локализован на площади тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.В ведомстве отметили, что в поврежденных жилых домах проживали 53 человека, из них пять детей. Семнадцати жильцам требуется расселение. Муниципалитетом решен вопрос расселения в маневренный фонд."К сожалению, имеются двое пострадавших. Они получили ожоги легкой степени, в данный момент они находятся под контролем медиков. Погибших нет", - сообщают спасатели.Пожар тушат 107 человек и 44 единицы техники. На месте организована работа межведомственного оперативного штаба.

https://ria.ru/20210813/moskva-1745712470.html

https://ria.ru/20210811/vozgoranie-1745282934.html

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье