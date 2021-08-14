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В Красноярском крае на месте обнаружения мертвых оленей ввели режим ЧС
В Красноярском крае на месте обнаружения мертвых оленей ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.08.2021
В Красноярском крае на месте обнаружения мертвых оленей ввели режим ЧС
На берегу реки Хатанга на Таймыре, где нашли погибших северных оленей, ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T09:48
2021-08-14T09:48
2021-08-14T14:10
происшествия
красноярский край
таймыр
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КРАСНОЯРСК, 14 авг — РИА Новости. На берегу реки Хатанга на Таймыре, где нашли погибших северных оленей, ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщается на сайте Таймырского района.Он будет действовать с сегодняшнего дня, уточнили в администрации. Вскоре в Хатангу прибудут специалисты районного управления ГО и ЧС, которые проведут утилизацию туш. Поскольку ветеринарная лаборатория на Таймыре представила отрицательные результаты проб на заболевание оленей сибирской язвой, к этим работам можно будет привлечь добровольцев.О том, что в пяти километрах от села Хатанга обнаружили 56 туш дикого северного оленя, стало известно 11 августа. Двух животных, возможно, застрелили, остальные, скорее всего, погибли при переправе через реку. В основном это телята. Местные власти предполагают, что они ослабли и захлебнулись.Полиция со своей стороны возбудила уголовное дело о незаконной охоте, так как у нескольких погибших животных были огнестрельные ранения.Позже в реке нашли еще сотни туш — примерно 700 подняли из воды, еще порядка 500 оставались на мелководье.
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происшествия, красноярский край, таймыр
09:48 14.08.2021 (обновлено: 14:10 14.08.2021)
В Красноярском крае на месте обнаружения мертвых оленей ввели режим ЧС
Власти: в месте обнаружения туш оленей на Таймыре введен режим ЧС
КРАСНОЯРСК, 14 авг — РИА Новости.
На берегу реки Хатанга на Таймыре
, где нашли погибших северных оленей, ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщается на сайте
Таймырского района.
Он будет действовать с сегодняшнего дня, уточнили в администрации. Вскоре в Хатангу прибудут специалисты районного управления ГО и ЧС, которые проведут утилизацию туш. Поскольку ветеринарная лаборатория на Таймыре представила отрицательные результаты проб на заболевание оленей сибирской язвой, к этим работам можно будет привлечь добровольцев.
О том, что в пяти километрах от села Хатанга обнаружили 56 туш дикого северного оленя, стало известно 11 августа. Двух животных, возможно, застрелили, остальные, скорее всего, погибли при переправе через реку. В основном это телята. Местные власти предполагают, что они ослабли и захлебнулись.
Полиция со своей стороны возбудила уголовное дело о незаконной охоте, так как у нескольких погибших животных были огнестрельные ранения.
Позже в реке нашли еще сотни туш — примерно 700 подняли из воды, еще порядка 500 оставались на мелководье.