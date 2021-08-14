https://ria.ru/20210814/nepogoda-1745738584.html
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 14.08.2021
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T13:43
2021-08-14T13:43
2021-08-14T13:43
республика адыгея
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745656834_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_494d3bcf7612a67c3fa2a0bcb6884aa9.jpg
СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в период с 15 по 16 августа в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.Уточняется, что от Анапы до Магри возможно образование смерчей над морем, не исключен подъем уровня воды до критических отметок в реке Кубань, на крупных и малых водоемах Черноморского побережья и Республики Адыгея.
https://ria.ru/20210814/anapa-1745737644.html
республика адыгея
краснодарский край
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745656834_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_78f98059600ac203c7774c96abb7a9eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением города Сочи