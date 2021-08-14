https://ria.ru/20210814/nepogoda-1745738584.html

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 14.08.2021

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T13:43

2021-08-14T13:43

2021-08-14T13:43

республика адыгея

краснодарский край

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745656834_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_494d3bcf7612a67c3fa2a0bcb6884aa9.jpg

СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в период с 15 по 16 августа в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.Уточняется, что от Анапы до Магри возможно образование смерчей над морем, не исключен подъем уровня воды до критических отметок в реке Кубань, на крупных и малых водоемах Черноморского побережья и Республики Адыгея.

https://ria.ru/20210814/anapa-1745737644.html

республика адыгея

краснодарский край

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)