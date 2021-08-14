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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 14.08.2021
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T13:43
2021-08-14T13:43
республика адыгея
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в период с 15 по 16 августа в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.Уточняется, что от Анапы до Магри возможно образование смерчей над морем, не исключен подъем уровня воды до критических отметок в реке Кубань, на крупных и малых водоемах Черноморского побережья и Республики Адыгея.
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республика адыгея
краснодарский край
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республика адыгея, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:43 14.08.2021
 
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением города Сочи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
Подтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в период с 15 по 16 августа в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от Анапы до Магри возможно образование смерчей над морем, не исключен подъем уровня воды до критических отметок в реке Кубань, на крупных и малых водоемах Черноморского побережья и Республики Адыгея.
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Республика АдыгеяКраснодарский крайАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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