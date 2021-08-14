https://ria.ru/20210814/natsionalisty-1745749104.html

В Киеве завершилась акция украинских националистов

В Киеве завершилась акция украинских националистов - РИА Новости, 14.08.2021

В Киеве завершилась акция украинских националистов

Митинг, организованный политической партией "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:02

2021-08-14T16:02

2021-08-14T22:01

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Митинг, организованный политической партией "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), завершился в Киеве.Ранее потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус", и полицией произошла у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того они зажгли шины и бросали камни. Пострадали семь правоохранителей и один военный. Затем ситуация стабилизировалась.После этого националисты пришли к дому, где, по их информации, у президента Украины Владимира Зеленского есть квартира. Они зажгли там несколько файеров. Затем руководство "Национального корпуса" объявило о завершении митинга. Ситуация спокойная, митингующие начали расходиться.Участники акции недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требуют отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя на Донбассе". Также партия "Национальный корпус" обвиняет президента в репрессиях против националистов. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете. В партии считают это политическим преследованием.

https://ria.ru/20210814/sovet-1745727433.html

https://ria.ru/20210804/natsionalisty-1744395829.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, владимир зеленский