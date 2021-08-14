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В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света
В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света - РИА Новости, 14.08.2021
В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света
Сильные дожди оставили без света 73,5 тысячи человек в Краснодарском крае, сообщает Минэнерго. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T13:04
2021-08-14T13:04
2021-08-14T14:18
краснодарский край
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сильные дожди оставили без света 73,5 тысячи человек в Краснодарском крае, сообщает Минэнерго.Мощные ливни со шквалистыми порывами ветра обрушились на Кубань в ночь на 13 августа и продолжались в течение дня. Это привело к отключениям в электросетях 35-110 и 6-10 киловатт (ДЗО ПАО "Россети" — ПАО "Россети Кубань", АО "НЭСК-электросети"). Максимально без электроэнергии оставались 108 тысяч человек. "Восстановительные работы ведут 93 бригады энергетиков (349 специалистов и 95 единиц техники). Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле", — говорится в сообщении.На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение из-за непогоды — ожидаются грозовые ливни, смерчи, сильный ветер, не исключается подъем воды в реках.
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краснодарский край, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
13:04 14.08.2021 (обновлено: 14:18 14.08.2021)
В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света
В Краснодарском крае непогода оставила без электричества более 70 тысяч человек