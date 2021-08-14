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В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света

В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света - РИА Новости, 14.08.2021

В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света

Сильные дожди оставили без света 73,5 тысячи человек в Краснодарском крае, сообщает Минэнерго. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T13:04

2021-08-14T13:04

2021-08-14T14:18

краснодарский край

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сильные дожди оставили без света 73,5 тысячи человек в Краснодарском крае, сообщает Минэнерго.Мощные ливни со шквалистыми порывами ветра обрушились на Кубань в ночь на 13 августа и продолжались в течение дня. Это привело к отключениям в электросетях 35-110 и 6-10 киловатт (ДЗО ПАО "Россети" — ПАО "Россети Кубань", АО "НЭСК-электросети"). Максимально без электроэнергии оставались 108 тысяч человек. "Восстановительные работы ведут 93 бригады энергетиков (349 специалистов и 95 единиц техники). Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле", — говорится в сообщении.На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение из-за непогоды — ожидаются грозовые ливни, смерчи, сильный ветер, не исключается подъем воды в реках.

https://ria.ru/20210814/kerch-1745727581.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия