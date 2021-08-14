https://ria.ru/20210814/krushenie-1745775690.html
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200
резидент России Владимир Путин выразил соболезнования близким военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T23:12
2021-08-14T23:12
2021-08-14T23:12
в мире
бе-200
крушение бе-200 в турции
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции.Глава государства отметил, что они работали в тяжелых условиях и выполняли профессиональный и человеческий долг, спасая людей."Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - сказал он.Их представят к государственным наградам.Кроме того, Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Рейджепу Эрдогану.Как сообщили в Минобороны России, в субботу что около трех часов дня при заходе на посадку в районе Адана потерпел катастрофу самолет бе-200. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. В Турции уже приступили к расследованию причин трагедии.
https://ria.ru/20210814/samolet-1745748314.html
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в мире, бе-200, крушение бе-200 в турции
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200
Путин выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200 в Турции
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции.
Глава государства отметил, что они работали в тяжелых условиях и выполняли профессиональный и человеческий долг, спасая людей.
"Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - сказал он.
Их представят к государственным наградам.
Кроме того, Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Рейджепу Эрдогану.
Как сообщили в Минобороны России, в субботу что около трех часов дня при заходе на посадку в районе Адана потерпел катастрофу самолет бе-200. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. В Турции уже приступили к расследованию причин трагедии.