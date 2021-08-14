https://ria.ru/20210814/krushenie-1745775690.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200

резидент России Владимир Путин выразил соболезнования близким военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T23:12

2021-08-14T23:12

2021-08-14T23:12

в мире

бе-200

крушение бе-200 в турции

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции.Глава государства отметил, что они работали в тяжелых условиях и выполняли профессиональный и человеческий долг, спасая людей."Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - сказал он.Их представят к государственным наградам.Кроме того, Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Рейджепу Эрдогану.Как сообщили в Минобороны России, в субботу что около трех часов дня при заходе на посадку в районе Адана потерпел катастрофу самолет бе-200. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. В Турции уже приступили к расследованию причин трагедии.

https://ria.ru/20210814/samolet-1745748314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бе-200, крушение бе-200 в турции