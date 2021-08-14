https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745747983.html
На американском острове случилась вспышка COVID-19 после вечеринки Обамы
На американском острове случилась вспышка COVID-19 после вечеринки Обамы - РИА Новости, 14.08.2021
На американском острове случилась вспышка COVID-19 после вечеринки Обамы
На американском острове Мартас-Винъярд резко выросло число заразившихся коронавирусом после вечеринки в честь юбилея бывшего президента США Барака Обамы. Об... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:48
2021-08-14T15:48
2021-08-14T16:10
распространение коронавируса
в мире
сша
барак обама
брэдли купер
мартас-винъярд
джон ледженд
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На американском острове Мартас-Винъярд резко выросло число заразившихся коронавирусом после вечеринки в честь юбилея бывшего президента США Барака Обамы. Об этом пишет Daily Mail.За неделю, последовавшую за мероприятием, там зафиксировали 74 случая COVID-19 — для острова это максимум с апреля.Тем не менее сотрудники местной службы здравоохранения считают, что о связи между двумя событиями говорить пока рано."Единственный способ выяснить это — тщательно изучить, с кем контактировали заболевшие", — заявила представитель медицинского ведомства города Тинсбери Маура Вэлли.В статье отмечается, что празднование посетили более 300 человек, хотя бывший американский лидер обещал провести несколько дней в кругу близких друзей и семьи. Среди гостей были замечены музыканты Бейонсе, Jay-Z и Джон Ледженд, а также актер Брэдли Купер. Вечеринка прошла 7 августа в поместье, принадлежащем Обаме. По данным портала Axios, изначально на нее пригласили более 700 человек. Жители острова раскритиковали бывшего президента, в ответ Обама заявил, что празднование пройдет в соответствии с самыми высокими стандартами, и нанял специального координатора по коронавирусу, который должен был следить за соблюдением всех санитарных требований.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, барак обама, брэдли купер, мартас-винъярд, джон ледженд, коронавирус covid-19
15:48 14.08.2021 (обновлено: 16:10 14.08.2021)
На американском острове случилась вспышка COVID-19 после вечеринки Обамы
На американском острове Мартас-Винъярд произошла вспышка COVID-19 после празднования юбилея Обамы
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
На американском острове Мартас-Винъярд резко выросло число заразившихся коронавирусом после вечеринки в честь юбилея бывшего президента США Барака Обамы
. Об этом пишет Daily Mail
.
За неделю, последовавшую за мероприятием, там зафиксировали 74 случая COVID-19 — для острова это максимум с апреля.
Тем не менее сотрудники местной службы здравоохранения считают, что о связи между двумя событиями говорить пока рано.
"Единственный способ выяснить это — тщательно изучить, с кем контактировали заболевшие", — заявила представитель медицинского ведомства города Тинсбери Маура Вэлли.
В статье отмечается, что празднование посетили более 300 человек, хотя бывший американский лидер обещал провести несколько дней в кругу близких друзей и семьи. Среди гостей были замечены музыканты Бейонсе, Jay-Z и Джон Ледженд
, а также актер Брэдли Купер
.
Вечеринка прошла 7 августа в поместье, принадлежащем Обаме. По данным портала Axios, изначально на нее пригласили более 700 человек. Жители острова раскритиковали бывшего президента, в ответ Обама заявил, что празднование пройдет в соответствии с самыми высокими стандартами, и нанял специального координатора по коронавирусу, который должен был следить за соблюдением всех санитарных требований.