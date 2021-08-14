https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745732042.html

В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 617 человек с COVID, на ИВЛ находятся 322 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:25

2021-08-14T11:25

2021-08-14T11:25

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 617 человек с COVID, на ИВЛ находятся 322 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 617 человек. На ИВЛ находятся 322 человека. В городе выздоровели ещё 2 844 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 407 723", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210813/shtammy-1745655950.html

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