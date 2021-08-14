https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745732042.html
В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 617 человек с COVID, на ИВЛ находятся 322 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:25
2021-08-14T11:25
2021-08-14T11:25
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 617 человек с COVID, на ИВЛ находятся 322 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 617 человек. На ИВЛ находятся 322 человека. В городе выздоровели ещё 2 844 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 407 723", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210813/shtammy-1745655950.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 617 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 322 человека