https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745731453.html

Россия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от COVID-19

Россия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021

Россия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 819 смертей пациентов с COVID-19 — это уже третий рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:19

2021-08-14T11:19

2021-08-14T13:13

распространение коронавируса

общество

иркутская область

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 819 смертей пациентов с COVID-19 — это уже третий рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.Так, в Москве умерли 57 человек, в Санкт-Петербурге — 42, в Иркутской области — 39.Накануне сообщалось о 815 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии достигло 169 683 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 22 144 (днем ранее было 22 277), у 8,2 процента заразившихся нет симптомов. Выписались после лечения 19 550 человек. Темп прироста заболеваемости, как и в два предыдущих дня, остается на уровне 0,34 процента. Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2317 (накануне было 2529), Санкт-Петербурге — 1823, Подмосковье — 1307, Нижегородской области — 544, Свердловской — 524, Ростовской — 489, Пермском крае — 479, Воронежской области — 466, Красноярском крае — 451, Самарской области — 442.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 12, а на Чукотке их 15.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 579 212 человек, 5 867 890 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 205,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 206,2 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745501822.html

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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-08-14T11:19 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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