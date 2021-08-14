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В России за сутки 19 550 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 19 550 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021
В России за сутки 19 550 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 19 550 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 867 890, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:19
2021-08-14T11:19
2021-08-14T11:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 19 550 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 867 890, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 19 550 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 19 550 человек выздоровели от COVID-19, за все время - 5 867 890