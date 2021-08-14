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В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.08.2021
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:16
2021-08-14T11:16
2021-08-14T11:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:16 14.08.2021 (обновлено: 11:20 14.08.2021)
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом, за все время - 6 579 212