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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745730756.html
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.08.2021
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:16
2021-08-14T11:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:16 14.08.2021 (обновлено: 11:20 14.08.2021)
 
В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом, за все время - 6 579 212

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 144 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 816 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.
 
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