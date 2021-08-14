https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745730756.html

В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.08.2021

В России выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:16

2021-08-14T11:16

2021-08-14T11:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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