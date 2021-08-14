https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745719189.html
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром - РИА Новости, 14.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:34
2021-08-14T06:34
2021-08-14T06:34
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
хадижат омарова
распространение коронавируса
здоровье
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она отметила, что наблюдательные исследования постковидных проявлений пока продолжаются, так как среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья переболевших на данный момент еще недостаточно изучены.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, хадижат омарова, здоровье, коронавирус в россии
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
Врач Роспотребнадзора Хадижат Омарова: дети лучше взрослых справляются с постковидным синдромом