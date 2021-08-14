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https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745719189.html
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром - РИА Новости, 14.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:34
2021-08-14T06:34
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
хадижат омарова
распространение коронавируса
здоровье
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она отметила, что наблюдательные исследования постковидных проявлений пока продолжаются, так как среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья переболевших на данный момент еще недостаточно изучены.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, хадижат омарова, здоровье, коронавирус в россии
06:34 14.08.2021
 
В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром

Врач Роспотребнадзора Хадижат Омарова: дети лучше взрослых справляются с постковидным синдромом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
"Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых", - сказала Омарова.
Она отметила, что наблюдательные исследования постковидных проявлений пока продолжаются, так как среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья переболевших на данный момент еще недостаточно изучены.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Хадижат ОмароваЗдоровьеКоронавирус в России
 
 
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