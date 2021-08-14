https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745719189.html

В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром

В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром - РИА Новости, 14.08.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром

Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T06:34

2021-08-14T06:34

2021-08-14T06:34

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

хадижат омарова

распространение коронавируса

здоровье

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она отметила, что наблюдательные исследования постковидных проявлений пока продолжаются, так как среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья переболевших на данный момент еще недостаточно изучены.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, хадижат омарова, здоровье, коронавирус в россии